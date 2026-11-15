Sakarya'da şehit yakınları gazilere engelli ve yaşlı vatandaşlara yüzde 65 su indirimi

SASKİ Kasım Ayı Olağan Genel Kurulu’nda 2022 sayılı kanun kapsamında 65 yaş üstü muhtaç, ekonomik olarak güçsüz ve kimsesiz vatandaşların su tarifelerine yüzde 65 indirim yapıldı. Aynı zamanda şehit yakını, gazi ve engelli vatandaşların yüzde 50 indirim ile kullandığı su tarifelerinin indirim oranı ise yüzde 65 olarak güncellendi. Başkan Alemdar, “SASKİ Genel Kurulumuzda aldığımız kararla, 65 yaş üstü muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlarımızın su faturalarına yüzde 65 indirim uyguluyoruz. Daha önce yüzde 50 indirimden yararlanan şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engelli vatandaşlarımızın indirim oranını da yüzde 65’e yükseltiyoruz” dedi.