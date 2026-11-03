İşçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı: Bir işçi dumandan etkilendi

Rekor yağış Sapanca Gölü’ne hayat verdi: Son iki yılın en yüksek su seviyesi

Marmara Bölgesi’nin hayati içme suyu kaynaklarından Sapanca Gölü, geçen yıl yaşanan şiddetli kuraklık ve çekilmelerin ardından son dönemde etkili olan kuvvetli yağışlarla adeta yeniden doğdu. İskelelerin karada kaldığı ve çatlakların oluştuğu zorlu günlerin ardından su seviyesi hızla yükselerek son iki yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Göldeki gözle görülür bu sevindirici değişim havadan görüntülendi.