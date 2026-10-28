Sakarya'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
15:52, 28/10/2026, Çarşamba
DHA
Şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya’nın Hendek ilçesinde durdurulan araçta 950 gram skunk ele geçirilirken, Ş.S.K. (28) gözaltına alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü. ‘Sokaklar Güvende’ operasyonları kapsamında yapılan çalışmalarda, İstanbul’dan Hendek’e uyuşturucu madde getireceği belirlenen Ş.S.K.’nin kullandığı araç, Anadolu Otoyolu Hendek gişelerinde durduruldu. Araçta yapılan ekiplerin aramasında, 950 gram skunk ele geçirildi.
Gündem
Kuşadası'nda narkotik baskını: Çok sayıda madde ele geçirildi
Gündem
Adana trafiğinde korku dolu anlar kamerada: Önce aracın kaputuna çıktı ardından sürücüyü gasbetti
Gündem
Kütahya'da 62 kişiye tutuklama: Yaklaşık 15 milyar liralık şüpheli hesap hareketi
Başlıklar :sakaryahendekuyuşturucu