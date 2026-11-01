Sakarya’da sel mağdurlarına 10 bin lira destek

Sakarya’da yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara yönelik nakdi yardım desteği devreye alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aktarılan ödenek kapsamında, selden zarar gören her haneye 10 bin lira ödeme yapılacak. Kaymakamlıklar aracılığıyla ulaştırılacak yardımlar için saha incelemeleri sürerken, mağdur olduğu tespit edilen diğer haneler de destek kapsamına alınacak.