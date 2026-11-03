Kahvehanedekiler ölümden döndü: Freni boşalan kamyon ağaç ve direğe çarptı

İşçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı: Bir işçi dumandan etkilendi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yapımı devam eden toplu konut inşaatının şantiyesinde yaklaşık 400 işçinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında bir işçi dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı.