Kahvehanedekiler ölümden döndü: Freni boşalan kamyon ağaç ve direğe çarptı
23:48, 03/11/2026, Salı
IHA
Kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki ağaç ve direğe çarparak durabildi.
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde freni boşalan kamyon, yol kenarındaki ağaç ve direğe çarptı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, yaklaşık 10 metre ilerideki kahvehanede bulunan vatandaşlar büyük tehlike atlattı.
Kaza, Kaynarca’dan Ferizli istikametine seyreden kamyonun Küçükkışla Mahallesi mevkiinde freninin boşalmasıyla meydana geldi. Kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki ağaç ve direğe çarparak durabildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kamyonun durduğu noktanın yaklaşık 10 metre ilerisinde bulunan kahvehanede oturan vatandaşlar ise faciadan kıl payı kurtuldu. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
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