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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'na (2026 MEB-AGS) katılan adayların MEB-AGS-P1 puan türünde branş bazında sıralamaları erişime açıldı.

Adaylar sıralamalarını internetten öğrenebilecek

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2026 MEB-AGS'ye katılan adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresine girerek MEB-AGS-P1 puan türünde branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

Duyuruda, branş bazında sıralama hizmetinin yalnızca bilgilendirme amacıyla sunulduğu belirtildi.

Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak adaylar ise mezun oldukları yükseköğretim programlarının ilgili öğretmenlik alanına kaynaklık ve öncelik durumları ile yürürlükteki mevzuat hükümleri dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek.

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