Peru'da yerel saatle 19.09'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) verilerine göre depremin merkez üssü, Junin bölgesine bağlı Carhuamayo yerleşiminin 9 kilometre kuzeydoğusu olarak açıklandı.
Sarsıntı Lima bölgesinde de hissedildi
Yerin 108 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Junin'e komşu olan başkent Lima bölgesinde de hissedildi.
İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü (INDECI) ise sarsıntının ardından şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediğini duyurdu.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.