Bakan Kurum paylaştı: Kimse böyle olacağını düşünmedi

"55 yıllık emek bozkırın ortasında ormana dönüştü"





Benliahmet İstasyonu, yıllar önce demiryolu çalışanları tarafından dikilen çam ağaçlarıyla bölgenin dikkat çeken noktalarından biri haline geldi. Kurak ve ağaç örtüsünün sınırlı olduğu bozkırın ortasında yükselen çamlar, yıllar süren emeğin ve doğaya duyulan sevginin simgesi oldu.





İstasyon çevresinde oluşturulan ağaçlık alan, bugün bölgeye gelenlerin ilgisini çekerken, vatandaşlar tarafından da "Bozkırın ortasında vaha" olarak nitelendiriliyor. Yarım asrı aşan geçmişiyle dikkat çeken ağaçlar, küçük fidanların sabırla büyütülmesiyle ortaya çıkan değişimi gözler önüne seriyor.