Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Bekir Bayrakdar atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar atandı. Kararlar kapsamında ayrıca Kosova Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Sabri Tunç Angılı; Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Can Atilla getirildi. Resmi Gazete'de birçok atama ve görev değişimi kararları da yer aldı.
Bekir Bayrakdar kimdir?
Bekir Bayrakdar, 1971 yılında Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine bağlı Ereğli beldesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1995 yılında mezun oldu.
Kamu görevine 1996 yılında Hesap Uzman Yardımcısı olarak başlayan Bayrakdar, kariyeri boyunca Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı, İstanbul Defterdarlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.
2019 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı görevine getirilen Bayrakdar, 16 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atandı. Ayrıca 1 Mayıs 2023’ten bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yapıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları şöyle: