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Dünya siyasetinin geleceğini yalnızca savaşlar, enerji ve teknoloji belirlemeyecek. Demografi de güç dengelerini değiştirecek. Pew Research Center’ın 18 Kasım’da yayımladığı, 201 ülke ve bölgeyi kapsayan araştırma çarpıcı bir tarih veriyor: Müslümanlar 2035’te Hristiyanları geçerek dünyanın en kalabalık dinî topluluğu olacak.

2020’de 2,02 milyar olan Müslüman nüfusun 2070’te 3,64 milyara ulaşması bekleniyor. Aynı dönemde Hristiyan nüfus 2,27 milyardan 2,96 milyara çıkacak. Dünya nüfusu %29 büyürken Müslüman nüfus %80 artacak. Böylece Müslümanların dünya nüfusundaki payı %25,6’dan %35,8’e yükselecek. Dine bağlı olmayanların payı ise %24’ten %17’ye gerileyecek.

Bu değişimin temelinde din değiştirmelerden ziyade yaş ve doğurganlık bulunuyor. Müslümanların ortanca yaşı 24, Müslüman olmayanların 33. Kadın başına doğurganlık oranı da sırasıyla 3,1 ve 2,0. Elbette bunlar kesinleşmiş sonuçlar değil, mevcut eğilimlere dayanan bilimsel projeksiyonlar.

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Dünyanın dinî coğrafyası da değişecek. Bugün en fazla Müslümanın yaşadığı ülke Endonezya. Ancak 2070’te 461 milyon Müslümanla Pakistan ilk sıraya yerleşecek, Hindistan 334 milyonla ikinci olacak. Sahra Altı Afrika’daki Müslüman nüfus 369 milyondan 980 milyona çıkacak. Dünyadaki Müslümanların %27’si bu bölgede yaşayacak. Üstelik Hristiyanların da yarısından fazlası Sahra Altı Afrika’da olacak. En fazla Hristiyan’ın yaşadığı ülke ise ABD değil, Demokratik Kongo Cumhuriyeti olacak.

Batı’daki değişim de dikkat çekici. Avrupa’da Müslümanların nüfus payı %6’dan %13’e yükselecek. Fransa’da bu oran %9’dan %20’ye, Almanya’da %7’den %14’e çıkacak. Avrupa’nın 21 ülkesinde Müslüman nüfus payı en az 5 puan artacak.

ABD’de ise farklı bir dönüşüm yaşanacak. Hristiyanların nüfus içindeki payı %64’ten %47,8’e gerileyerek çoğunluğu kaybedecek. Mutlak sayıları da 217 milyondan 174 milyona düşecek. Ancak bunun temel nedeni Müslüman nüfusun artışı değil, herhangi bir dine bağlı olmayanların oranının %29,7’den %41,3’e yükselmesi. Müslümanların payı ise %1,2’den %3,7’ye çıkacak.

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Bütün bu gelişmeler Türkiye açısından ne ifade ediyor?

Nüfus yalnızca insan sayısı değildir. Aynı zamanda seçmen, tüketici, girişimci ve yatırımcı demektir. Batı’da büyüyen Müslüman topluluklar, özellikle rekabetin yoğun olduğu seçim bölgelerinde siyasi tercihlerin şekillenmesinde daha etkili olabilir. Elbette Müslümanlar tek tip seçmen değildir. Ancak Türkiye ile kurulacak güçlü toplumsal ve kültürel bağlar, ülkemize yönelik önyargıların azalmasına katkı sağlayabilir.

Türkiye bu demografik dönüşümü devlet aklıyla, uzun vadeli bir stratejiye dönüştürmelidir. Üniversitelerimiz, burs programlarımız, kültür merkezlerimiz, medyamız ve sivil toplum kuruluşlarımız aracılığıyla yeni nesillerle bugünden kalıcı ilişkiler kurulmalı. Hedef, başka ülkelerin siyasetine müdahale değil, Türkiye’ye yönelik güveni ve sempatiyi artırmak olmalı.

İşin jeoekonomik boyutu ise çok daha somut.

DinarStandard’ın 2025/26 Küresel İslam Ekonomisi Raporu’na göre Müslüman tüketicilerin gıda, giyim, kozmetik, ilaç, turizm ve medya alanlarındaki harcamaları 2024’te 2,60 trilyon dolara ulaştı. Bu tutarın 2029’da 3,56 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Beş yılda yaklaşık 1 trilyon dolarlık ilave tüketim!

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Türkiye açısından bu tablo büyük bir fırsat. Ancak Müslüman nüfus artıyor diye Türk mallarının kendiliğinden tercih edileceğini düşünmek hata olur. Helal sertifikasyonu, kalite, marka güveni, fiyat rekabeti ve dağıtım kanalları belirleyici olacak.

Pakistan, Nijerya, Endonezya ve Avrupa’daki Müslüman tüketicilere aynı stratejiyle ulaşamayız. Her pazarın gelir düzeyi, tüketim alışkanlıkları ve ihtiyaçları farklı. Türk markalarının bu yeni talebe erişimi için ülke bazlı ihracat stratejileri geliştirmeliyiz.

Ticaret diplomasisi, kültürel ilişkiler, e-ihracat ve markalaşma aynı stratejik hedefe bağlanmalı. Devletimiz, ihracatçı birliklerimiz ve şirketlerimiz bu büyük dönüşüme bugünden hazırlanmalı.

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Çünkü demografi tek başına ekonomik veya siyasi güç üretmez. Asıl güç, geleceğin demografisini bugünün stratejisine dönüştürebilmektir. Türkiye bu değişimi seyreden değil, ondan değer üreten ülke olmalıdır.