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Tek tek hesap sorulduğunu hep beraber görüyor muyuz? Görüyoruz.

Parasını kaptıranların yüzde 81’inin ödemesi tamamlandı.

Yakında kalan kısmı da ödenecek.

Savcılar, yargıçlar gece gündüz çalışıyor.

Bugün itibariyle 136 kişi tutuklandı.

286 kişi adlî kontrol altında.

Fakat manzara herkes için bu kadar net değil.

Görmeyenler var.

Onlara ne diyeceğiz?

Görsün diye gözüne sokmaya çalışmak bile işe yaramaz.

İstemeyeni zorla gördüremeyiz.

Bir tek Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı ve sadece birkaç kişinin parası ödendi onlara göre.

Geride kalan 135 tutukludan habersizmiş gibi davranmanın izahı nedir?

Bu tavrı siyaset sanıyorlar.

Sonra da cümbür cemaat “siyaset çok kirlendi” diye şikâyet.

Böyle bir kafayla bir yere varılmaz.

Kötüye kötü, iyiye iyi demek çok mu zor?

Arınan ile arınmayanın ayırdına varmak, niye aşılmaz bir dağ gibi dikilsin önümüze?

DEĞİŞİKLİK YAKIN

Ortak kanaat, AK Parti’nin bu fon meselesinden epey zarar gördüğü yönünde.

Önemli isimlerin fon işine bulaşması çok yıpratıcı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zarif bir lisanla izah etti.

Nefsine uyup yanlış yapanlarla yol yürünmeyeceğini…

Parti tabanının ve basın mensuplarının çok büyük tepki göstermesinden memnuniyet duyduğunu…

Bu işe bulaşanlardan tek tek hesap sorulduğunu söyledikten sonra parti teşkilatında değişiklik yapacağını ifade etti.

“Yorulan dinlenecek… Şevkini kaybeden dinlenecek.”

O zaman sözü Recaizade Mahmud Ekrem’e bırakalım:

“Gül hazîn... Sünbül perîşan... Bâğzârın şevki yok…

Geldi ammâ n’eyleyim sensiz bahârın şevki yok!”

YALNIZCA YÖNETİCİLER MESAJ GÖNDEREBİLİR

Yeni Parti’de Parti Meclisi’nin 80 kişiden 150 kişiye çıkarılması tam anlamıyla enflasyon. (Seçme yetkisi Özgür Bey’de.)

80 kişi bile fazlayken, neredeyse iki katına yükseltmek, herkese mavi boncuk dağıtmak sayılır.

Ama bir toplantı yapmak, orada bir fikri tartışmak, bir karara varmak imkânsıza yakın hâle gelmiş demektir.

Vatsap gruplarında her üyenin “yönetici” yapılmasını andırıyor.

Parti grubu, vatsap grubundan epeyce farklı olsa gerektir hâlbuki.

SAHTE BAYRAK DİREĞİ OPERASYONU

İran’ın Amerika’da “uyuyan hücreleri” varmış da kritik yerlere saldırılar yapabilirlermiş.

Kirli bomba veya kimyasal silah kullanabilirlermiş.

Gerçekten var mıymış?

Yok muymuş?

Bir varmış da bir yok muymuş?

Savaşın ilk günü Minab şehrinde kız ilkokulunda 165 çocuk bombayla öldürüldüğünde misilleme yapmak akıllarından geçmemiş.

60 civarında İranlı üst düzey yöneticinin peş peşe öldürülmesi de onları hiç ilgilendirmemiş.

İran’ın en tepesindeki dini lider Hamaney öldürülünce bile harekete geçmemişler.

O uyuyan hücrelerin beklediği nedir?

Öyle hücreler olsaydı, şimdiye kadar en az on defa sebep bulabilirlerdi. Veya 165+60+1 defa.

ABD orada yaşayan ve uykusu gelince esneyen İran kökenlileri uyuyan hücreler gibi göstermek, öyle tanımlamak istiyor herhâlde.

Amerikan özel kuvvetleri (Başkanın siyahlar giymiş adamları, Rambolar Mambolar) yakın zamanda birkaç yeri basıp kurşun yağmuruna tutarsa, ardından “Uyuyan hücreleri tamamen uyuttuk” diye açıklama gelirse, sürpriz olmaz.

Sonrasında İran’a çok büyük bir saldırı olacak demektir.