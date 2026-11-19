Önceki yazıda Judeo-Christian Zionist Congress (Yahudi-Hıristiyan Siyonist Kongresi) adıyla yeni bir teşkilatlanmadan bahsetmiştik. Birçok etkili kuruluşu ve şahsı bir araya getiren bu yeni teşkilatlanmanın ilk kongresi 16 Şubat 2026 tarihinde ABD’nin Tennessee eyaletinde yapılıyor. Burada Theodor Herzl başkanlığında toplanan Siyonist kongreye atıflar yapılıyor ve Herzl’in başkanlığını yaptığı ilk Siyonist kongrede delegelerin ezici çoğunluğunun Yahudilerden oluştuğu belirtilirken bugün Siyonizm ideolojisine bağlı insanların çoğunluğunun Hıristiyan olduğu söyleniyor. Bu ifadeler, bu yeni kongrenin toplanma amacıyla ilgili ipuçları sunmaktadır. Bu yeni oluşumun “İsrail’i desteklemek, Yahudi-Hıristiyan değerlerini savunmak ve küresel antisemitizm ile mücadele etmek amacıyla” birçok yeni propaganda faaliyetlerine imza atacağı anlaşılıyor. Bu çerçevede Yahudi-Hıristiyan değerleri ve birliği üzerinde duracaklarını, Siyonizm ideolojisinin Yahudilik ve Hıristiyanlıktan ibaret olduğu fikriyle hareket edeceklerini şimdiden söyleyebilirim. Zaten Siyonizm ideolojisi ile Yahudilik ve Hıristiyanlığı kongrenin adında birleştirmişler.

Siyonizm ve İsrail için 7 Ekim 2023’e kadar farklı bir strateji takip edilmişti. Bu tarihe kadar Yahudi mağduriyeti üzerinde çokça durulmuştu ve antisemitizm kavramı daima Almanya ve Avrupa’yı akla getirirdi. Hatta Holokost dahi doğrudan Almanya ile özdeş kılınmıştı. Pogrom kavramı da Doğu Avrupa ülkelerini çağrıştırırdı. Genel manada Yahudi düşmanlığı denildiğinde Avrupa ülkeleri akla gelirdi. İsrailli Siyonistler tarafından yazılmış ve Türkçeye de tercüme edilmiş bazı kitaplarda Hacı Emin el-Hüseyni’yi 1940’larda Nazilerin toplantılarında gösteren fotoğraflardan hareketle Filistinlileri Holokost ile ilişkilendirenler çıktı fakat bu yöndeki iddialara itibar edenler yok denecek kadar azdı. Dolayısıyla Filistinlilere yönelik tarihten gelen bir Yahudi düşmanlığı suçlamasına kimse pirim vermedi.

7 Ekim 2023’ten sonra Siyonist Yahudilerin yüz yılda inşa ettiği ve aslında Siyonizm’i ve İsrail’i ayakta tutan bütün algılar temelinden yıkıldı. Ne Yahudilerin mağduriyet söylemi ne de dokunulmaz Yahudi gücü kaldı. Holokost’un sinemada ve edebiyatta çok ciddi bir karşılığı vardı fakat İsrail bunun da bir algı işi olduğunu kanıtladı. Çünkü 2023’te Yahudilerin içinden adeta bir canavar çıktı. Böylelikle yüz yılda inşa ettikleri sistem üç yılda yıkıldı. Holokost ve pogromları İslam dünyasına yüklemek anlamsız bir çabaydı Yahudiler ciddi olarak ikilemde kaldı. Holokost ve pogrom edebiyatı ellerinde kaldı. Bu değişimi bütün yönleriyle ortaya çıkarmak ve farklı açılardan tartışmak son derece önemlidir. Yeni bir dünya bugünkü gerçeklik üzerinden şekillenecek.

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“Yahudi-Hıristiyan Siyonist” söyleminin ilk işaretleri Almanya’nın 7 Ekim 2023’ten sonraki tutumuyla ortaya çıkmaya başladı. Alman başbakanları, bakanları ve cumhurbaşkanı İsrail’i ve Siyonizm’i açıktan desteklediğini göstermek için üç yıldır oldukça yoğun bir çaba sarf ediyor. Almanya’nın bu tutumunun Holokost utancıyla ve borcuyla ilişkilendirilmesinin çok yanlış olduğu 7 Ekim 2023’ten sonra açıkça görüldü. Almanların Filistin’i savaş teknolojilerinin geliştirilmesi için bir laboratuvar gibi kullandığı özellikle yabancı kaynaklarda çok açık ifade edildi. Almanya için daha ileri sözler de söylendi. Bu çerçevede Almanların İsrail’i ve Yahudileri soykırım suçunu işlemeye teşvik ettiği de yazıldı. Bunun sıradan bir suçlama olmadığını zaman gösterecek. Almanya oldukça stratejik bir adım attı ve bunun sonuçları zamanla ortaya çıkacak. Bilenen dünyanın sonu sözünden ne anlaşıldığını tam olarak kestirmek mümkün değil fakat Almanya’nın bu yeni tutumunun gelecekle alakalı olduğunu söyleyebilirim. “Yahudi-Hıristiyan Siyonist” sözcüklerinin tesadüfen bir araya gelmediği anlaşılıyor.

Yahudi, Hıristiyan ve Siyonist birlikteliğinin bütün Yahudileri ve Hıristiyanları ne kadar kuşatıp kuşatmadığını zaman gösterecek. Siyonist ideolojiye bağlılığın bir neticesi olarak İsrail’in ve Yahudilerin etnik temizlik, soykırım ve sürgün gibi savaş suçları aleni olarak işlediğini artık bütün dünya görüyor. Filistinlilerle birlikte neredeyse bütün dünya bu suçların herhangi bir dinle ilişkilendirilmesine ikna olmadı ve Yahudi düşmanlığı gibi bir tutum söylem düzeyinde dahi yaygınlık kazanmadı. Fakat bu genel tutumun aksine Almanya, İngiltere ve ABD’de seçkinlerin Siyonizm’i ve soykırımı açıkça desteklerken söylem düzeyinde İslam karşıtlığını teşvik ettikleri gözlemlenmektedir. İspanya gibi ülkelerde ise Siyonizm’in Hıristiyanlıkla ilişkilendirilmesine pirim verilmediği görülüyor.

Bütün gelişmeler Siyonistlerin yeni bir din savaşı algısına hayat vermek istediklerini işaret ediyor.