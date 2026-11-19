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Amerikan The New York Times gazetesi, 16 Kasım’da şaşırtıcı ve 20 yıl gecikmiş bir haber yayınladı. İsrail istihbarat servisi Mossad’ın, İranlı General Ali Reza Asgari’yi (Rıza Askeri) İstanbul’da kaçırıp sorguladığını, haftalarca işkence edip öldürdüğünü, cesedini de Karadeniz’e attığını yazdı.

Soru şu: Gazete 2007’de olan bir olayı bugün neden tekrar piyasaya sürdü? “Hikâye” ile ilgili yeni hiçbir şey söylemiyor hatta eksik anlatıyor. Peki neden şimdi? Bir mesaj mı veriliyor? “Yeni bir başlangıcın işaretleri” mi veriliyor. Ya da Türkiye üzerinde bir takım istihbarat organizasyonları mı yapılacak?

PEKİ 20 YIL SONRA NEYİN İŞARETİ BU? SADECE HABER Mİ, YOKSA YENİ BİR HAZIRLIĞIN İŞARETİ Mİ?

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin savaş aşamasına geldiği, İsrail’in savaş yöntemlerindeki çirkefliklerin bilindiği, bütün coğrafyanın derin bir hesaplaşmaya doğru gittiği, Türkiye’nin Mekke İttifakı ve ikili savunma anlaşmaları ile coğrafya ölçeğinde askeri hareketliliğini zirveye taşıdığı bir dönemde, hiçbir yeni bilgi ve bulgu taşımayan bu dosya neden açılır?

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Otuz yıldan fazladır bu tür olayları takip eden biri olarak bunu sadece bir gazetecilik olarak görmem. Ben bu haberi güncellerim, bugüne bakarım.

Çünkü eski hikayelerin bugüne taşınmasının her zaman ciddi bir anlamı olur, bilirim. Bu tür örnekler, bazı hazırlıkların ve çalışmaların ilk adımlarıdır ve okuyabilenler için önümüzdeki aylara ışık tutar.

30-40 SUİKAST DOSYASI YAZDIM. HEPSİNDEN SONRA DAHA BÜYÜK KRİZLER PATLADI.

Geri dönüp baktım; Bugüne kadar coğrafya ölçekli 30-40 civarı suikastı incelemişim, yazıp dosyalamışım. Her bir suikasttan sonra aynısı olmuştur.

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Çok daha geniş müdahale ve operasyonlar bu suikastlarla başlatılmıştır. Ve yüzde doksanı İsrail bağlantılıdır.

İsrail’in Askeri dışında onlarca İranlı bilim adamı, nükleer bilimci, istihbaratçı, güvenlikçi öldürdüğünü, bunları İran içinde ve dünyanın birçok ülkesinde yaptığını biliyoruz.

Ve şu anda İsrail-İran savaşının geldiği aşamayı da görüyoruz. Elbette bu örnek bize bir şeyler anlatıyor.

O GÜNKÜ NOTLAR: İRANLI KOMUTAN İSTANBUL’UN GÖBEĞİNDE NASIL KAÇIRILDI?

Oraya gelmeden önce, Ali Rıza Askeri ile ilgili 7 Mart 2007’de yazdıklarımı buraya alayım: “Türkiye, 7 Şubat’ta İstanbul’a gelen sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 63 yaşındaki Ali Rıza Askeri’ye ne olduğunu araştırıyor.

General Askeri, ABD ya da İsrail istihbarat birimleri tarafından mı kaçırıldı, yoksa kendisi mi izini kaybettirdi? İran, Askeri’nin ABD tarafından kaçırıldığını söyleyerek Türkiye’den bir şeyler yapmasını istiyor. Türkiye, bu kadar önemli bir kişinin İstanbul’un göbeğinden kaçırılmasından duyduğu rahatsızlıkla olayı çözmeye çalışıyor.

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Böylesine önemli bir kişinin İstanbul’da kaçırılması, Türk istihbaratı ve güvenlik birimleri için çok ciddi bir zaaf teşkil ediyor.

CEYLAN INTERCONTINENTAL’E GELMEDİ: NÜKLEER KAÇAKÇILIK MI? HANGİ SIRLARI BİLİYORDU?

Irak’tan Şam’a, oradan da İstanbul Atatürk Havaalanı’na geldiği, Türkiyeli olmayan bazı kişilerin Askeri adına Ceylan Intercontinental Oteli’nde üç günlük rezervasyon yaptırdığı ancak generalin bu otele gelmediği, bagajının bir ucuz otelin odasında bulunduğu belirtiliyor.

Peki Askeri neden Türkiye’ye geldi? Sadece Irak’taki çalışmaları yüzünden mi kaçırıldı? Hizbullah’ı eğittiği veya İran nükleer sırlarıyla ilgili bilgilere sahip olduğu iddiaları, Askeri’yi İsrail için hedef yapmıyor mu?

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Askeri, bazı füze parçalarının Türkiye üzerinden İran’a aktarılmasında rol oynadı mı?

Son olarak, TOW füzelerinde kullanılan 64 bin elektrik bağlantı parçasının Türkiye üzerinden İran’a geçmesiyle bir ilgisi var mı? Daha önce İtalya’dan getirilen ve CIA ile MİT’in ortak operasyonuyla Gürbulak’ta el konulan parçalarla bir ilgisi var mıydı?”

O SUİKASTIN BUGÜNE TAŞINMASININ BAŞKA ANLAMLARI OLMALI! BİZ ONUN PEŞİNDEYİZ...

Gibi… Daha sıcağı sıcağını bunları yazmışım. Ama burada gelmek istediğim yer bunlar değil. Bu suikastın hatırlatılmasının, New York Times üzerinden servis edilmesinin başka bir anlamı olmalı ve ben onun peşindeyim. Geçmişte olanla değil, olabileceklere odaklanıyorum.

İlk önce şunu söylemeliyim: Türk-İsrail savaşını hep devletten devlete savaş, coğrafya ölçekli hesaplaşma olarak algılıyoruz, öyle düşünüyoruz.

Ama söz konusu İsrail olunca, “düşman” olarak belirlediği Türkiye olunca bambaşka şeyleri, ihtimal dahilinde görmediğimiz şeyleri de düşünmek durumundayız.

“SAVUNMA”NIN ÖNCÜ İSİMLERİ ÖZEL KORUMA ALTINA ALINMALI. BENZER OPERASYONLAR TÜRKİYE’DE DE OLABİLİR.

Net olarak ifade etmek lazım: Türk savunma sanayiinin, savaş altyapısının, buna bağlı lojistik üslerin çok iyi korunması, özel bir korumaya alınması lazım.

Savunmanın öncü isimlerinin özel bir koruma kalkanı altına alınması lazım.

Bu altyapının kurucuları başta olmak üzere, savunma bürokratları, kritik projelerde çalışanlar, başarıya imza atanlar, risk alanlar, vatanseverlerin kalelerini yönetenler benzer operasyonlara maruz kalabilir.

Kişiler; suikast, kaçırma, yok etme gibi saldırılara uğrayabilir. Tesisler terör ya da kimliği belirsiz SİHA saldırılarına uğrayabilir. Limanlar, havaalanları, “içeride oluşturulan hücreler” üzerinden sabote sabotajlara hedef olabilir.

SADECE BU “KORUMA” İÇİN ÖZEL İSTİHBARAT BİRİMLERİ, GÜVENLİK DAİRELERİ KURULMALI!

Savaş kavram ve yöntemlerinin değiştiği bu dönemde, ordular kadar bu üsler ve tesisler de savaşın parçasıdır. Komutanlar kadar savaş teknolojisinin kahramanları da hedeftir.

Askerler kadere mühendis orduları da hedeftir. Söz konusu İsrail olunca, bu yöntemler “öncelikli tehdit” olarak tanımlanmalıdır.

Türk istihbaratı sadece bu alana hasredilen birimler kurmak zorunda. Sadece bu kişileri ve tesisleri koruyacak yapılar oluşturmak zorunda. Emniyet birimlerimiz bu tür koruma kalkanı için özel birimler kurmak zorunda.

Bugüne kadarki “konvansiyonel koruma yöntemleri” böyle bir tehdide karşı başarısız olacaktır. Birkaç kişilik polis korumaları bu tür operasyonlara karşı etkili olmayacaktır.

İsrail istihbaratı Türkiye’de çok güçlüdür, birkaç küçük operasyon, bu gücü kıracak nitelikte değildir. Ayrıca ABD istihbaratı, BAE istihbaratı, bölgedeki bazı ülkelere bağlı yapılar da İsrail ile birlikte çalışabilmektedir.

Nasıl olur bilmiyorum ne tür formül üretilir bilmiyorum, ne gibi bir koruma gücü oluşturulabilir bilmiyorum ama; bu aşamadan sonra çok özel bir koruma yöntemi dereye alınmalı.

Savunma sanayiinin kahramanları, kritik tesislerin yöneticileri, özel projelerde çalışan kişiler için istihbarat ve güvenlik güçleri içinde özel daireler açılıp, sadece bu alana yönelik özel birimler kurulmalı artık.

BU MESAJDIR, TEHDİTTİR, İŞARETTTİR!

The New York Times gazetesinin yirmi yıl önceki bir “adam kaçırma ve suikast” örneğini bugüne taşıyanlar bir mesaj veriyor.

Aslında tehdit ediyor. Gözdağı veriyor.

Ya da bir yerlere işaret veriyor. Bu tehditlerin ana hedefi şu an Türkiye’dir! Yıldızlaşan ülke Türkiye’dir. Türkiye yükselişini birinci tehdit olarak tanımlayan İsrail’dir.

Öyleyse acilen harekete geçilmelidir.