Geçtiğimiz haftalarda oldukça önemli riskler içeren bir konu olan ve kamuoyunda ağırlıklı olarak “Made in EU” olarak bilinen Avrupa Birliği’nin Sanayi Hızlandırma Yasası (IAA) hakkında kapsamlı bir yazı yazmış ve sürecin sonuna doğru yaklaştığımızı ifade etmiştim. Fransa’nın başını çektiği ve Türkiye’yi dışlamaya yönelik seslerin çoğaldığı bir dönemde Türkiye konuyu yakından takip ediyor. Özellikle Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın mesaisinin önemli bir bölümünü bu işe ayırdığını biliyoruz. Hatta sizlerin bu satırları okuduğu Perşembe günü Bakan Bolat sürece ilişkin müzakereler için geniş katılımcı bir heyetle Berlin’de temaslarına devam ediyor.

Öte yandan henüz Sanayi Hızlandırma Yasası henüz yasalaşmamış olsa da Avrupa Konseyi ve liderlerinden gelen haberler konunun bu yıl içinde mutlaka neticelenmesi yönünde olduğu için zaman giderek daralıyor. Bu noktada hemen belirtmeliyim ki bu konuyu sadece teknik argümanlarla okumak çok yanlış zira Avrupa Konseyi ve başta Macron olmak üzere Avrupalı liderler konuyu oldukça siyasi bir şekilde ele alıyorlar. Hatta böylesi teknik bir konu için “Kıbrıs Konusu” bile arka planda Avrupa Konseyi koridorlarında dillendiriliyor.

Gelelim sürece. Taslak rapora şu ana kadar 6 bine yakın değişiklik önerisi verildi. Üç farklı komitenin ortak yürüttüğü çalışmada oylamanın 1 Aralık’ta yapılması bekleniyor. Genel kurul oylaması ise henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte 14 Aralık haftası için planlanıyor.

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Komisyonun ilk teklifinde Gümrük Birliği ortaklarının da “eşdeğer” sayılacağı yani “Made in EU” içinde olacağı varsayılmıştı. Ancak sonraki tartışmalarda ve özellikle Fransa’nın geri plandaki girişimleri ile Türkiye’nin başta otomotiv olmak üzere sürecin dışında kalma riski doğduğunu görüyoruz. Yani Mart ayındaki olumlu hava yok.

Türkiye’nin durumunun netleşmesi için üç farklı aşama var. İlki 1 Mart’taki komite oylaması. İkincisi Konsey’de oluşacak pozisyon. Bunun için Türk bürokratların ciddi bir lobi faaliyeti var. Üçüncüsü ise Fransa-Almanya arasındaki otomotiv pazarlığı. Bu bölüm biraz sıkıntılı zira Macron, Almanlara bu konuyu bir havuç olarak uzatıyor ve 2035’e kadar olan tüm araçların elektrikli olması yönündeki planda onlara bir esneklik öneriyor. Bu da Almanların “Made with EU” yönündeki yani Türkiye’yi kapsayan tutumlarının değişme riskini ortaya çıkarıyor.

Bu bakımdan Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın Türk otomotiv sektörünün temsilcileri ile beraber Berlin’deki temasları büyük önem taşıyor. Almanların pozisyonunu Türkiye lehine netleştirmek süreç açısından kritik öneme sahip. Bu süreçte Türkiye’ye destek veren büyük üreticiler de var. Örneğin Ford Europe Başkanı Jim Baumbick kuralların İngiltere ve Türkiye gibi güvenilir ortaklara açık kalması gerektiğini savunuyor. Benzeri şekilde Toyota’nın Avrupa birimi, 16 Ekim’deki Fransa-Almanya uzlaşısıyla ilgili açıklamasında Türkiye ve Japonya’nın da kapsama alınmasını önerdi. Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği Başkanı Hildegard Müller yerli içerik şartlarının maliyetleri artırabileceğini yani kapsamın daha geniş olması gerektiğini ifade ediyor. Mercedes-Benz CEO’su Ola Kallenius her ne kadar doğrudan Türkiye’yi kastetmese de yerli içerik şartlarının enflasyonu artırıp pazarı küçültebileceğini ve çok dikkatli, ameliyat bıçağı gibi kullanılması gerektiğini söylüyor.

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Ancak yukarıda da söylediğim gibi konunun siyasi boyutu teknik boyutunun önünde ele alınıyor. Bu bakımdan bu destekleyici açıklamalarla rehavete kapılmadan süreci titizlikle takip etmek gerekiyor.