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İsrail yaşlıların kaldığı Vefa Hastanesi'ni bombaladı: En az 7 Filistinli katledildi

İsrail yaşlıların kaldığı Vefa Hastanesi'ni bombaladı: En az 7 Filistinli katledildi

15:0329/12/2024, Pazar
G: 29/12/2024, Pazar
AA
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Gazze'de yaşlıların barınması ve bakımı konusunda tek hastane olarak biliniyor.
Gazze'de yaşlıların barınması ve bakımı konusunda tek hastane olarak biliniyor.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde yaşlılar için rehabilitasyon merkezi olarak kullanılan Vefa Hastanesi'ni hedef aldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail işgal güçleri Gazze kenti güneyindeki Zehra bölgesinde bulunan Vefa Hastanesi'ni bombaladı.


Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır birkaç kişi de yaralandı.


Gazze Şeridi'nde 1980 yılında kurulan Vefa Yaşlı Bakım Merkezi, yaşlıların barınması ve bakımı konusunda tek hastane olarak biliniyor.


İsrail ordusu Kasım 2023'te de söz konusu hastaneyi bombalamış, saldırıda hastane müdürü Mithat Muhaysin hayatını kaybetmiş, bazı doktor ve hastalar da yaralanmıştı.


İsrail ordusu bugün sabah da Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist Hastanesini topçu ateşiyle hedef almıştı.


İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 484 Filistinli öldü, 108 bin 90 kişi yaralandı.


Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.



#Filistin
#gazze
#israil

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