Terörsüz Türkiye’de kararlıyız, sabırlıyız, samimiyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. İnsanlığın ortak değer ve kazanımlarını temsil eden bu önemli belgenin, her bireyin doğuştan sahip olduğu hakları güvence altına alan küresel bir taahhüt olma özelliğini bugün de muhafaza ettiğini belirten Erdoğan, bununla birlikte, Beyannamede münderiç kural ve ilkelerin dünyanın birçok bölgesinde ihlal edildiğine, barış ve adalet gibi kavramların sürekli irtifa kaybettiğine dikkat çekti.

GAZZE AYAĞA KALDIRILMALI

“Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında karşımıza çıkan mezalim, uluslararası kamuoyunun tüm gayretlerine rağmen maalesef varlığını sürdürmektedir” ifadesine yer veren Erdoğan, şunları kaydetti: “70 bini aşkın Gazzelinin hayatını kaybettiği bu soykırım, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde zikredilen değerlerin ağır tahribata uğradığının açık bir göstergesidir. Dev bir enkaz yığınına çevrilen Gazze’nin bir an önce ayağa kaldırılması, tüm insanlığın Filistinlilere karşı müşterek sorumluluğudur.”

BARIŞIN YOLU İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

“Gazze’de adil ve kalıcı barışa giden yegane yol, ülkemizin de katkısıyla tesis edilen ateşkesin güçlendirilmesi ve iki devletli çözüm modelinin en kısa sürede hayata geçirilmesidir. Ancak İsrail, hukuk ve kural tanımazlığını burada da göstermekte, 11 Ekim’den beri en az 370 Filistinliyi katlettiği saldırılarıyla ateşkesi ihlal etmektedir. Uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskıyı artırması, Gazze’nin tekrar çatışmalara sürüklenmemesi açısından kritik önemdedir. Aynı şekilde Sudan’da akan kardeş kanının durması, ülkenin yeniden güven ve istikrar ortamına kavuşması amacıyla barış ve diyalog odaklı girişimlerimiz sürmektedir.”

MİLLETİMİZİ TERÖRDEN KURTARACAĞIZ

“Türkiye olarak, tarihimizden devraldığımız güçlü mirasla dil, ırk, köken ayrımı yapmadan, başta gönül ve kültür coğrafyamız olmak üzere, tüm dünyada insan hak ve onurunu savunmaya, küresel barış ve güvenliğe en yüksek düzeyde katkı sunmaya devam edeceğiz. Eş zamanlı olarak, yaklaşık yarım asırdır binlerce insanımızın hayatına mal olan, refah ve istikrar yürüyüşümüzü sekteye uğratan terör musibetinden de milletimizi ebediyen kurtaracak adımları kararlılıkla atacağız. Önce Terörsüz Türkiye hedefine vasıl olacak, inşallah ardından da merkezinde kalkınmanın, dayanışmanın, iş birliğinin ve huzurun bulunduğu Terörsüz Bölge idealine mutlaka ulaşacağız. Bunda kararlıyız, sabırlıyız, samimiyiz.”

Türkmenistan’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Türkmenistan’a gidiyor. İki günlük ziyaret kapsamında Erdoğan, Türkmenistan’ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla “Uluslararası Barış ve Güven Yılı” ilan edilmesi münasebetiyle düzenlenecek Uluslararası Barış ve Güven Forumu’na katılacak. Forum’a hitap edecek Erdoğan, ev sahibi Türkmenistan başta olmak üzere, Forum’a katılan ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelmesi de öngörülüyor.











