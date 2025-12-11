Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
MHP'den Terörsüz Türkiye Raporu: 120 sayfalık rapor Meclis'e sunuldu

MHP'den Terörsüz Türkiye Raporu: 120 sayfalık rapor Meclis'e sunuldu

11:4211/12/2025, Perşembe
G: 11/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Terörsüz Türkiye Raporu Meclis Başkanlığı'nda
Terörsüz Türkiye Raporu Meclis Başkanlığı'nda

MHP Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu. MHP'li Feti Yıldız tarafından yapılan açıklamada; " Yapılacak şeyler var, rapor 120 sayfa. Hukuki adımlar örgütün dağıtılmasına bağlı" ifadeleri kullanıldı.

MHP, Terörsüz Türkiye Raporu'nu Meclis Başkanlığı'na sundu.

MHP'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak isimleri belli oldu

TBMM’de kurulacak 51 üyeli Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’na tüm partilerin katılımının önemine dikkat çeken Bahçeli, MHP’nin bu komisyona dört isimle katılacağını belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi tarafından komisyona katılacak isimler şu şekilde;
1- MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekilimiz Feti Yıldız,
2- Sakarya Milletvekili ve Anayasa Komisyon Üyesi Muhammet Levent Bülbül,
3- Kırıkkale Milletvekili ve Adalet Komisyon Üyesi Halil Öztürk,
4- Tokat Milletvekili ve Adalet Komisyon Üyesi Yücel Bulut.

#TBMM
#Terörsüz Türkiye
#rapor
#MHP
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni enflasyon farkı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? 2026 Ocak'ta memur maaşı ve memur emeklisi maaş tablosu