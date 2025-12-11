MHP'den Terörsüz Türkiye Raporu: 120 sayfalık rapor Meclis'e sunuldu

Terörsüz Türkiye Raporu Meclis Başkanlığı'nda
MHP Terörsüz Türkiye raporunu TBMM'ye sundu. MHP'li Feti Yıldız tarafından yapılan açıklamada; " Yapılacak şeyler var, rapor 120 sayfa. Hukuki adımlar örgütün dağıtılmasına bağlı" ifadeleri kullanıldı.
MHP, Terörsüz Türkiye Raporu'nu Meclis Başkanlığı'na sundu.
MHP'nin Terörsüz Türkiye Komisyonu'na katılacak isimleri belli oldu
TBMM’de kurulacak 51 üyeli Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’na tüm partilerin katılımının önemine dikkat çeken Bahçeli, MHP’nin bu komisyona dört isimle katılacağını belirtti.
Milliyetçi Hareket Partisi tarafından komisyona katılacak isimler şu şekilde;
1- MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekilimiz Feti Yıldız,
2- Sakarya Milletvekili ve Anayasa Komisyon Üyesi Muhammet Levent Bülbül,
3- Kırıkkale Milletvekili ve Adalet Komisyon Üyesi Halil Öztürk,
4- Tokat Milletvekili ve Adalet Komisyon Üyesi Yücel Bulut.
