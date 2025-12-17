Konut satışları 1,5 milyona dayandı

Türkiye’de konut piyasası yılın sonuna yaklaşırken yüksek seviyesini korudu, satışlar 1,5 milyona yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları, kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azalarak 141 bin 100 oldu. Ocak–kasım döneminde ise satışlar yıllık bazda yüzde 13,3 artışla 1 milyon 434 bin 133’e ulaştı.

İLK EL KONUTLARIN PAYI YÜZDE 33

Kasım ayında en fazla konut satışı 24 bin 234 ile İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’u 12 bin 706 satışla Ankara, 8 bin 540 satışla İzmir izledi. Konut satışının en düşük olduğu iller ise 78 ile Ardahan, 131 ile Bayburt ve 152 ile Artvin oldu. Türkiye genelinde ilk el konut satışları kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azalarak 46 bin 589’a geriledi. Toplam satışlar içinde ilk el konutların payı yüzde 33 olarak hesaplandı. Ocak–kasım döneminde ilk el satışlar ise yüzde 8,9 artışla 444 bin 96’ya çıktı.

EN FAZLA ALIMI RUSLAR YAPTI

Kasım ayında yabancılara yapılan konut satışı yıllık bazda yüzde 9,7 azalarak 1.943 oldu. Yabancıya satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,4 olarak kaydedildi. Yabancılara en fazla konut satılan il 728 konutla İstanbul olurken, Antalya 662, Mersin ise 157 konutla İstanbul’u izledi. Ocak–kasım döneminde yabancılara yapılan konut satışları yüzde 11,1 düşüşle 18 bin 993’e geriledi. Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Kasım ayında Ruslar 310 konut alırken, onları 159 konutla Ukrayna ve 151 konutla Almanya vatandaşları takip etti.

İPOTEKLİ SATIŞLAR KASIMDA GERİLEDİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları kasım ayında yıllık bazda yüzde 1,4 azalarak 21 bin 499 oldu. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı yüzde 15,2 olarak hesaplandı. Ocak–kasım döneminde ipotekli satışlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,5 artışla 207 bin 519’a yükseldi. Kasım ayındaki ipotekli satışların 5 bin 483’ü, yılın ilk 11 ayındaki ipotekli satışların ise 49 bin 973’ü ilk el konutlardan oluştu.

İkinci el satışları kasımda düştü

İkinci el ve diğer satışlar da düştü. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları kasımda yüzde 8,9 azalarak 94 bin 511 oldu. İkinci el satışların toplam satışlar içindeki payı yüzde 67 olarak belirlendi. Ocak–kasım döneminde ikinci el satışlar ise yüzde 15,4 artışla 990 bin 37’ye çıktı. Diğer konut satışları kasım ayında yıllık bazda yüzde 8,8 düşüşle 119 bin 601 olarak kaydedildi. Bu satışların toplam içindeki payı yüzde 84,8 olurken, yılın ilk 11 ayında diğer satışlar yüzde 8,5 artışla 1 milyon 226 bin 614’e ulaştı.







