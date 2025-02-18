Beykoz Belediyesi'ne ihale soruşturması: Ekipler çok sayıda dosyaya el koydu

CHP yönetimindeki Beykoz Belediyesi hakkında ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Halk TV 'de ve CHP 'ye yakın kaynaklarda, soruşturma kapsamında polis ekiplerinin belediye binasına girerek çok sayıda ihale dosyasına el koyduğu iddia edildi.

Usulsüzlük iddialarıyla ilgili ihale dosyaları ve ilgili belgeleri toplayan müfettiş ve polisler tarafından başkan yardımcıları ve müdürlerin de belediyeye çağırılarak ifadelerinin alındığı ileri sürüldü.

Beykoz Belediyesi'ne soruşturma

Geçtiğimiz ay Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığ ı, Beykoz Belediye Başkanlığı özel kalem müdürü hakkındaki rüşvet iddiasına ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.

Beykoz Belediye Başkanlığı hakkında ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla ilgili inceleme sürerken Başsavcılık, söz konusu incelemeye ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımda yer alan, Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü V.G'nin rüşvet aldığı yönündeki iddialar üzerine harekete geçmiş ve resen soruşturma başlatmıştı.

Beykoz'un konser vurgununa inceleme

Geçtiğimiz yılın kasım ayında CHP'li belediyelerin konser adı altında yaptığı vurgun nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti.

Başsavcılık tarafından, CHP'li Beykoz Belediyesi'nde 3 konsere yaklaşık 20 milyon TL bedelli ihale yaptığı ve Tuzlaspor hisselerinin devir süreciyle alakalı inceleme başlatılmıştı.

Beykoz Belediyesi'nin 3 konser organizasyonu ile Beykoz 1908 AŞ'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor AŞ adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde usulsüz harcama yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Sigortasız işçi çalıştırmışlar

CHP’li Beykoz Belediyesi'nin sigortasız personel çalıştırdığı da tespit edilmişti.

CHP’li belediyenin usulsüz harcamalarıyla ilgili yapılan soruşturmada ilginç bir detay ortaya çıkmış, belediye birimlerinde 20'ye yakın kişinin sigortasız çalıştırıldığı ileri sürülmüştü. İddiaların ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Beykoz Belediyesi'ni mercek altına almış ve denetimlerin ardından altı personelin sigortasız olarak çalıştığı kesinlik kazanmıştı.

SGK denetimine takılan belediye, "Gönüllü hizmet veriyorlar" diye savunduğu işçileri sonrasında apar topar sigortalamıştı.

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