CHP'li belediyede sigortasız işçi paniği

CHP’li Beykoz Belediyesi'nin usulsüz harcamalarıyla ilgili yapılan soruşturmada ilginç bir detay ortaya çıktı. Belediye birimlerinde 20'ye yakın kişinin sigortasız çalıştırıldığı ileri sürülmüştü. İddiaların ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Beykoz Belediyesi'ni mercek altına aldı. SGK'nın yaptığı denetimlerin ardından 6 personelin sigortasız olarak çalıştığı kesinlik kazandı. M. K., Ç. A., C. K., B. S. T., C. D., G. O. isimli işçilerin BEYTAŞ Beykoz Belediyesi Halk Pazarı İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aracılığıyla çalıştırıldığı fakat bu kişilere sigorta yapılmadığı tespit edildi.





"GÖNÜLLÜLER" BİR GÜNDE SİGORTALI PERSONEL OLDU

Sigortasız işçi çalıştırma konusunun kamuoyuna yansımasının ardından Beykoz Belediyesi'nin yaptığı savunma ise dikkat çekti. Açıklamada, "Beykoz Erişilebilir Yaşam Merkezi'nde (BEYMER) gönüllü hizmet veren 6 kişi, 3 Aralık 2024'de belediyenin resmi personeli olarak işe başlamıştır" denildi. Gönüllü hizmet verdiği iddia edilen çalışanların, SGK denetiminden sonra apar topar belediyede işe başlatılması sigortasız çalıştırılan işçilerin "gönüllüler" olmadığını gözler önüne serdi.





SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLECEK

Beykoz Belediyesi'nde ortaya çıkan bu durumun ardından, SGK tarafından başlatılan çalışmaların derinleştirilerek devam ettirileceği öğrenildi. Belediyenin tüm birimlerinde sigortasız personel çalıştırılıp çalıştırılmadığı kontrol edilecek. Belediyenin bu personeli neden sigortasız çalıştırdığı, daha fazlasının olup olmadığı ya da farklı amaçlar nedeniyle mi sigortasız işçi çalıştırıldığı araştırılacak.



