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CHP'nin konser musluğu belediye başkanını canından bezdirdi: Tehdit ediliyorum!

CHP'nin konser musluğu belediye başkanını canından bezdirdi: Tehdit ediliyorum!

Lokman Özdemir
11:276/12/2024, Cuma
G: 6/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın önceki dönemin yüksek konser ücretlerini ödemediği için tehdit edildiğini söyledi.
Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın önceki dönemin yüksek konser ücretlerini ödemediği için tehdit edildiğini söyledi.

CHP'li Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın önceki dönemin yüksek konser ücretlerini ödemediği için belediyeden geçmişte rant sağlayan çevreler tarafından tehdit edildiğini söyledi.

CHP'li Edirne Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği 'Gökçe' konseriyle ilgili yüksek fatura iddialarıyla gündeme geldi. Konuyla ilgili çıkan haberlere göre, 250 bin TL karşılığında sahneye çıkan Gökçe'nin konseri için belediyeye 1 milyon 365 bin TL artı KDV tutarında bir fatura düzenlendi.


"Bir yere vuruyorum, bin yerden ses geliyor"


Eleştirileri katıldığı bir televizyon programında yanıtlayan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın şöyle dedi:


  • "Bu konser muhabbetinin nereden çıktığını, o seslerin neden yükseldiğini çok iyi biliyorum. Bir yere vuruyorum, bin yerden geliyor. Çünkü Edirne Belediyesi’nin hukuksuz işlere kapısı kapandı. Herkes bunu böyle bilecek, buna alışacak. Açık, şeffaf yönetime alışacaklar. Ben kendi iç denetim mekanizmamı işletiyorum. İlgililer herhangi bir eksik gördüğünde, hemen sürecimi işletiyorum. Teftiş Kurulu Müdürlüğünden bakanlık onayımı bekliyorum. Beni dışarıdan birinin incelemesine gerek yok. Ben zaten kendim bunu yapıyorum."

'Tehdit ediliyorum"


Belediyeden geçmişte rant sağlayan çevreler tarafından tehdit edildiğini belirten Filiz Gencan Akın,
"İşte o Edirne Belediyesi’ni babalarının çiftliği sananlar, rant aracı görenler bugün bağırırlar. Eylem de yapsınlar, tehdit de etsinler. Tehdit de ediliyorum, etmeye de devam etsinler. Bir gram geri adım atarsam Edirne’de bana oy veren, vermeyen insanlara ihanet etmiş olurum" i
fadesini kullandı.

Kimsenin hukuk dışı talepleriyle makamına gelmemesini isteyen Akın,
"Neden tehdit ediliyorum; çünkü ben bir hukukçuyum. Buradan da sesleniyorum; hukuk dışı taleplerinizle Edirne Belediye Başkanının huzuruna gelmeyin. Hukuk neyi söylüyorsa Edirne Belediyesi onu yapıyor. Edirne Belediyesi vatandaşı için ne faydalıysa onu yapıyor. Sadece o kadarını yapıyor"
diye konuştu.

Filiz Gencan Akın

Soru önergesini yanıtsız bıraktı


Öte yandan konu Edirne Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısında da gündeme geldi.


29 Ekim'de gerçekleştirilen Gökçe konseriyle ilgili AK Parti Grubu adına Recai Koçaşlı soru önergesi verdi.


Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın soru önergesini yanıtsız bıraktı. Akın, hukuk dışında herhangi bir iş yapmadıklarını soruya yazılı olarak cevap vereceklerini iletti.



#Edirne
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