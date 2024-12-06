CHP'nin konser musluğu belediye başkanını canından bezdirdi: Tehdit ediliyorum!

"Bu konser muhabbetinin nereden çıktığını, o seslerin neden yükseldiğini çok iyi biliyorum. Bir yere vuruyorum, bin yerden geliyor. Çünkü Edirne Belediyesi’nin hukuksuz işlere kapısı kapandı. Herkes bunu böyle bilecek, buna alışacak. Açık, şeffaf yönetime alışacaklar. Ben kendi iç denetim mekanizmamı işletiyorum. İlgililer herhangi bir eksik gördüğünde, hemen sürecimi işletiyorum. Teftiş Kurulu Müdürlüğünden bakanlık onayımı bekliyorum. Beni dışarıdan birinin incelemesine gerek yok. Ben zaten kendim bunu yapıyorum."