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Esenyurt TEM'de yakıt tankeri kamyona arkadan çarpı: Edirne yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Esenyurt TEM'de yakıt tankeri kamyona arkadan çarpı: Edirne yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor

08:2229/11/2024, Cuma
DHA
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Trafik yan yoldan kontrolü şekilde sağlanırken, bölgede trafiğin yer yer durma noktasına geldiği öğrenildi.
Trafik yan yoldan kontrolü şekilde sağlanırken, bölgede trafiğin yer yer durma noktasına geldiği öğrenildi.

Esenyurt TEM Otoyolu Hadımköy gişeler mevkisinde, yakıt tankeri kamyona arkadan çarptı. Kaza nedeniyle Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı.

Esenyurt TEM Otoyolu Hadımköy gişeler mevkisinde, yakıt tankeri kamyona arkadan çarptı. Kaza nedeniyle Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı.

Trafik yan yoldan kontrolü şekilde sağlanırken, bölgede trafiğin yer yer durma noktasına geldiği öğrenildi.

#İstanbul
#Esenyurt
#TEM

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