Esenyurt TEM'de yakıt tankeri kamyona arkadan çarpı: Edirne yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Esenyurt TEM Otoyolu Hadımköy gişeler mevkisinde, yakıt tankeri kamyona arkadan çarptı. Kaza nedeniyle Edirne yönünde tüm şeritler kapatıldı.
Trafik yan yoldan kontrolü şekilde sağlanırken, bölgede trafiğin yer yer durma noktasına geldiği öğrenildi.
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