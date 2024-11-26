O yasayı CHP iptal ettirmişti

Ancak CHP’nin bu hamlesi yıllar sonra İstanbul, Ankara dahil bir dizi büyükşehir belediyesini kazanması ile karşısına çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü kasım ayı başında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne bir yazı göndererek ‘kreş adı’ altında bazı belediyelerde okul öncesi eğitim kurumları programlarının yapıldığının altı çizildi. Bu durumun Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na da aykırı olduğu hatırlatıldı. Bu nedenle belediyelerin bu tip faaliyetler konusunda uyarılması ve yenilerinin açılmasının önüne geçilmesi istendi. Bunun üzerine söz konusu maddeyi mahkemeye taşıyarak kapatılmasını isteyen CHP ise MEB'in bu kararına karşı algı operasyonuna başladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yerel yönetimlere gönderilen yazı ile ilgili, "Belediyelere gönderdiğimiz yazı kreşlerle alakalı değildir. Kreşler bizim bakanlığımızın yetki ve sorumluluğumuzun alanı dışındadır. Bizim herhangi bir belediyeye kreşi kapatın, ya da şu kritere göre açın gibi bir şey söyleme durumumuz yoktur. Toplumu manipüle etmek için söylüyorlar, yalan söylüyorlar. Biz bir yazı yazarken CHP ya da diğer partili diye bir yazı yazmayız. Mevzuat içeriğinde bir yazı yazarız. Kreşlerle ilgili bizim hiçbir yazımız yok. Bizim bahsettiğimiz anaokulları ve anasınıfları ile ilgili yazıdır" dedi. MEB’in 2007’deki AYM’nin iptali sonrasında hiçbir belediyeye anaokulu açma yetkisi vermediğine dikkat çeken Tekin, “O sebepten dolayı diyorum ki Özel ya da İmamoğlu ya kendi partilerinin ne yaptığını bilmiyorlar ya da okuduklarını anlamamışlar. Ya da okuduklarını anladılar ama işlerine gelmedikleri için yalan söylemeyi kendi siyasi rantları için doğru buldular. Yahut CHP kendi içindeki siyasi kavgaların kurbanı oldu. Bu tür yanlış bilgiler vererek kamuoyunda itibarı sarsılıyor" diye konuştu.