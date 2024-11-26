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O yasayı CHP iptal ettirmişti

O yasayı CHP iptal ettirmişti

04:0026/11/2024, Salı
G: 26/11/2024, Salı
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Milli Eğitim Bakanlığı, kreş adı altında paralel anaokulu açan belediyelere yazı göndererek, “Bu okullar Anayasa’ya aykırı” dedi. Bakan Yusuf Tekin, kreşlerinin kapatıldığını öne süren CHP’lilere de “Yazı kreşlerle alakalı değil” dedi. Bu arada Mayıs 2005’te belediyelere anaokulu açma yetkisi veren tasarının Meclis’te kabul edildiği, CHP’nin ise AYM’ye gidip bunu iptal ettirdiği ortaya çıktı.

AK Parti’nin belediyelerin okul öncesi eğitim kurumu açmasına ilişkin düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’nde iptal ettiren CHP, algıya girişti. CHP’nin iki yüzlü tutumunu gözler önüne süren gelişmeler 2005’te başladı. Mayıs 2005’te belediyelere okul öncesi eğitim kurumu açma yetkisi veren yasa taslağı Meclis’ten geçti. Söz konusu yasa tasarısı aynı yılın haziran ayında da yasalaştı. Kanuna göre belediyelerin, asli görevlerinin yanında, okul öncesi eğitim kurumları açabilme hakkı da vardı. Ancak kanunun ilgili maddesi CHP tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşınarak Mayıs 2007’de iptal ettirildi. Söz konusu iptal davasında dönemin CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, önde gelen milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu ve Haluk Koç dahil 110 milletvekilinin imzası vardı.


YANLIŞ HAMLE, KARŞISINA ÇIKTI

Ancak CHP’nin bu hamlesi yıllar sonra İstanbul, Ankara dahil bir dizi büyükşehir belediyesini kazanması ile karşısına çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü kasım ayı başında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne bir yazı göndererek ‘kreş adı’ altında bazı belediyelerde okul öncesi eğitim kurumları programlarının yapıldığının altı çizildi. Bu durumun Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na da aykırı olduğu hatırlatıldı. Bu nedenle belediyelerin bu tip faaliyetler konusunda uyarılması ve yenilerinin açılmasının önüne geçilmesi istendi. Bunun üzerine söz konusu maddeyi mahkemeye taşıyarak kapatılmasını isteyen CHP ise MEB'in bu kararına karşı algı operasyonuna başladı.


CHP SİYASİ KAVGALARININ KURBANI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yerel yönetimlere gönderilen yazı ile ilgili, "Belediyelere gönderdiğimiz yazı kreşlerle alakalı değildir. Kreşler bizim bakanlığımızın yetki ve sorumluluğumuzun alanı dışındadır. Bizim herhangi bir belediyeye kreşi kapatın, ya da şu kritere göre açın gibi bir şey söyleme durumumuz yoktur. Toplumu manipüle etmek için söylüyorlar, yalan söylüyorlar. Biz bir yazı yazarken CHP ya da diğer partili diye bir yazı yazmayız. Mevzuat içeriğinde bir yazı yazarız. Kreşlerle ilgili bizim hiçbir yazımız yok. Bizim bahsettiğimiz anaokulları ve anasınıfları ile ilgili yazıdır" dedi. MEB’in 2007’deki AYM’nin iptali sonrasında hiçbir belediyeye anaokulu açma yetkisi vermediğine dikkat çeken Tekin, “O sebepten dolayı diyorum ki Özel ya da İmamoğlu ya kendi partilerinin ne yaptığını bilmiyorlar ya da okuduklarını anlamamışlar. Ya da okuduklarını anladılar ama işlerine gelmedikleri için yalan söylemeyi kendi siyasi rantları için doğru buldular. Yahut CHP kendi içindeki siyasi kavgaların kurbanı oldu. Bu tür yanlış bilgiler vererek kamuoyunda itibarı sarsılıyor" diye konuştu.


Ya cehalet, ya kötü niyet

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da CHP'ye tepki gösterdi. Belediyelerin kreş açmasını CHP'nin engellediğini hatırlatan Kurum, "Bu basit gerçek ortadayken aksini iddia etmek ya cehalet ya da kötü niyettir. Belediyelerimizin okul öncesi eğitim kurumu açabilmesini öngören kanun düzenlemesini AK Parti yapmıştır. Bu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne götüren ve iptal ettiren CHP’dir. Buna rağmen, CHP’nin, AYM kararı nedeniyle yapılan uyarıyı siyasi tartışma malzemesi haline getirme çabası, kimse kusura bakmasın, yüzsüzlüktür. Ortada kreşlerin kapatılmasına ilişkin bir karar ve yazı yoktur. Anayasa Mahkemesi’nin CHP’nin başvurusu üzerine aldığı 'Belediyeler anaokulu açamaz.” kararı vardır. Yavuz hırsız, ev sahibini bastıramayacaktır" dedi.



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