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Kreşler hastalıkların yayılım noktası

Kreşler hastalıkların yayılım noktası

04:0023/11/2024, Cumartesi
G: 23/11/2024, Cumartesi
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Havaların soğumasıyla birlikte enfeksiyon hastalıkları arttı. Özellikle 0-5 yaş arası kreş çağındaki çocuklarda görülen enfeksiyonlar sebebiyle, ebeveynler acil servislere akın ediyor. Mikrobiyolog Dr. Öğretim Üyesi İpek Ada Alver, ebeveynlere ve kreş yöneticilerine uyarılarda bulundu.

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte çocukların kalabalık alanlarda bulunma sıklığının arttığına işaret eden Alver, “Kreş, tiyatro, oyun grupları gibi ortamlarda bulunan çocuklar arasında hastalıklar hızla yayılıyor. Hastalık belirtisi göstermeyen çocuklar, enfeksiyon etkenini vücutlarında barındırıyor. Bu sebeple çocuklar enfeksiyonu çevrelerine bulaştırabiliyor” bilgisini verdi.


PEŞ PEŞE ENFEKTE OLUYORLAR

Çocukların enfeksiyon etkenleriyle yeni karşılaştıkları için birden fazla viral ve bakteriyel enfeksiyonu aynı anda taşıyabildiğini de hatırlatan Alver, “Son dönemde pnömoni (zatürre), bronşit, kızamık, kovid, influenza, adenovirüs, rotavirüs ve uyuz gibi çeşitli bakteriyel ve viral enfeksiyonların peş peşe çocukları enfekte ettiğini gözlemliyoruz. Ebeveynler sıklıkla tekrarlayan öksürük, burun tıkanıklığı ya da akıntısı, hapşırık, inatçı ateş, ishal ve kusma gibi belirtilerle bize başvuruyor” şeklinde konuştu. Çocuklara hastalıklardan korunmak için el ve tuvalet hijyeni eğitimi verilmesinin önemine vurgu yapan Alver, hastalık belirtisi gösteren çocukların okula gönderilmeyerek enfeksiyon zincirinin kırılması gerektiğini anlattı.





#hastalık
#kreş
#Çocuk Sağlığı
#sağlık

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