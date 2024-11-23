Kreşler hastalıkların yayılım noktası

Çocukların enfeksiyon etkenleriyle yeni karşılaştıkları için birden fazla viral ve bakteriyel enfeksiyonu aynı anda taşıyabildiğini de hatırlatan Alver, “Son dönemde pnömoni (zatürre), bronşit, kızamık, kovid, influenza, adenovirüs, rotavirüs ve uyuz gibi çeşitli bakteriyel ve viral enfeksiyonların peş peşe çocukları enfekte ettiğini gözlemliyoruz. Ebeveynler sıklıkla tekrarlayan öksürük, burun tıkanıklığı ya da akıntısı, hapşırık, inatçı ateş, ishal ve kusma gibi belirtilerle bize başvuruyor” şeklinde konuştu. Çocuklara hastalıklardan korunmak için el ve tuvalet hijyeni eğitimi verilmesinin önemine vurgu yapan Alver, hastalık belirtisi gösteren çocukların okula gönderilmeyerek enfeksiyon zincirinin kırılması gerektiğini anlattı.