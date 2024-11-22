Sağlık Bakanlığı'ndan vatandaşlara son dakika uyarısı: Muayeneye gidin

Sağlıklı yaşamın ağız ve diş sağlığıyla başladığı, bu nedenle ağız ve diş sağlığını bozan faktörlerin vücut sağlığını da etkilediğine işaret edilen açıklamada, "Diş çürükleri ile diş eti hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, kronik solunum yolları hastalıkları, mide-bağırsak hastalıkları, yüksek tansiyon, kemik erimesi, şeker hastalığı ve kadınlarda erken doğum gibi hastalıkların risklerini artırmaktadır. Ayrıca bazı hastalıkların ilk ve en önemli belirtileri ağızda görüldüğü için ağız ve diş muayenelerinin düzenli aralıklarla yapılması gerekir." ifadeleri kullanıldı.