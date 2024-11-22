Sağlık Bakanlığı'ndan vatandaşlara son dakika uyarısı: Muayeneye gidin

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin ilk dişçilik yüksekokulu "Dişçi Mekteb-i Aliyesi"nin Tıp Fakültesi bünyesinde 22 Kasım 1908'de kurulduğu, 1996'dan bu yana her yıl 22 Kasım'ın "Diş Hekimliği Günü", 22 Kasım'ı içine alan haftanın da "Ağız Diş Sağlığı Haftası" olarak kutlandığı belirtildi.
Diş hekimleri, etkinlikte buluştu
Öte yandan, Tepebaşı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 18-22 Kasım Toplum Sağlığı Haftası ve 22 Kasım Diş Hekimleri Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Etkinliğe Sağlık Bakanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Daire Başkanı Mustafa Yenilmez ve Hastane Başhekimi Eşref Kayıran ile ilgililer katıldı.
Yenilmez ve Kayıran'ın konuşma yaptığı programda emekli olan hekimlere özverili çalışmalarından dolayı plaket verildi.