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Telafisi olmayan hatadan dönüldü: Hormon ilaçları reçetesiz satılmayacak

Telafisi olmayan hatadan dönüldü: Hormon ilaçları reçetesiz satılmayacak

Şefika Nur Çiftçi
20:5821/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Çocuklar cinsiyetlerini hormon ilaçlarıyla tahrip ediyor ve bu ilaçların reklamını yapıyorlardı: Artık reçeteyle satılacak
Çocuklar cinsiyetlerini hormon ilaçlarıyla tahrip ediyor ve bu ilaçların reklamını yapıyorlardı: Artık reçeteyle satılacak

Yeni Şafak’ın ısrarla gündeme getirdiği, ergenlik çağındaki çocukların cinsiyetlerini terk etmelerinin ilk adımı olan hormon ilaçları artık reçetesiz satılmayacak. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, eczanelerden reçetesiz şekilde satın alınan hormon ilaçlarına sınırlama getirdi. Ayrıca söz konusu ilaçlar artık yalnızca doktorlar tarafından yazılan reçeteler yoluyla temin edilecek.

Yeni Şafak’ın geçtiğimiz aylarda yayınladığı LGBT dosyasının üçüncü bölümünde reçetesiz satılan hormon ilaçları gündeme getirildi.

Cinsel kimlik karmaşası yaşayan çocukların ve gençlerin, eczanelerden diledikleri biçimde satın aldıkları hormon ilaçlarıyla cinsiyetlerini tahrip ettiği ve merdiven altı kliniklerde usulsüz ameliyatlar olduğu delilleriyle birlikte anlatıldı.


LGBT dosyası üçüncü bölümde çocuğu hormon ilaçlarıyla cinsiyetini tahrip eden baba yetkililere seslenmişti


Haberimizle birlikte harekete geçen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
, söz konusu ilaçların kullanımına dair getirilen farklı önlemleri, Türk Eczacıları Birliği yoluyla Türkiye’deki tüm eczanelere bildirdi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu duyurdu: Eczaneler hormon ilaçlarını sınırlı sayıda temin edebilecek

Artık reçetesiz satılmayacak


Hormon ilacı satın almak isteyerek eczanelerin yolunu tutanların talepleri yalnızca reçeteleri varsa karşılanacak.


Böylelikle hormon ilaçları eczanelerden, doktorlar tarafından yazılan reçeteler yoluyla temin edilecek.



Hormon ilaçlarının satışına kota getirildi


Yapılan değişikliğe göre; suistimallerin önlenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla; söz konusu ilaçlar İlaç Takip Sistemi üzerinden kısıtlı dağıtımla takip edilecek.


Ayrıca yeni sisteme göre; İlaç Takip Sistemi’nde
eczaneler için
ilaç temin kotası oluşturuldu ve hormon ilaçlarının bu kota çerçevesinde
ilgili ecza depolarından temin edilebileceği hususu eczacılara duyuruldu.




Türk Eczacılar Birliği duyurdu


Türk Eczacılar Birliği’nin resmi web sitesinde yayınlanan ve “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tarafından Temini Kısıtlanan İlaçlar Hakkında” başlığıyla ilan edilen güncellemede şu ifadelere yer verildi:


Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, testosteron içeren ilaçların, gonadotropin salıverici hormon (GnRH) analoglarının ve tek başına 2 mg ve üstü estrojen içeren ilaçların suistimallerinin önlenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinden kısıtlı dağıtımla takip edilmesi yönünde düzenlemeler yapılmasına karar verildiği,


Bu kapsamda;

• Ekli listede isimleri belirtilen ilaçlara ait reçetelerin yalnızca Reçetem Sistemi üzerinden elektronik reçete ile karşılanabileceği,

• Reçete girildiğinde İTS’de eczaneler için ilaç temin kotası oluşturularak ilgili ecza depolarından temin edilmesini sağlayacak bir sistemin düzenlendiği, bildirilmiştir.




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