Telafisi olmayan hatadan dönüldü: Hormon ilaçları reçetesiz satılmayacak

Cinsel kimlik karmaşası yaşayan çocukların ve gençlerin, eczanelerden diledikleri biçimde satın aldıkları hormon ilaçlarıyla cinsiyetlerini tahrip ettiği ve merdiven altı kliniklerde usulsüz ameliyatlar olduğu delilleriyle birlikte anlatıldı.
Hormon ilacı satın almak isteyerek eczanelerin yolunu tutanların talepleri yalnızca reçeteleri varsa karşılanacak.
Yapılan değişikliğe göre; suistimallerin önlenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla; söz konusu ilaçlar İlaç Takip Sistemi üzerinden kısıtlı dağıtımla takip edilecek.
Türk Eczacılar Birliği’nin resmi web sitesinde yayınlanan ve “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tarafından Temini Kısıtlanan İlaçlar Hakkında” başlığıyla ilan edilen güncellemede şu ifadelere yer verildi:
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, testosteron içeren ilaçların, gonadotropin salıverici hormon (GnRH) analoglarının ve tek başına 2 mg ve üstü estrojen içeren ilaçların suistimallerinin önlenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinden kısıtlı dağıtımla takip edilmesi yönünde düzenlemeler yapılmasına karar verildiği,
Bu kapsamda;
• Ekli listede isimleri belirtilen ilaçlara ait reçetelerin yalnızca Reçetem Sistemi üzerinden elektronik reçete ile karşılanabileceği,
• Reçete girildiğinde İTS’de eczaneler için ilaç temin kotası oluşturularak ilgili ecza depolarından temin edilmesini sağlayacak bir sistemin düzenlendiği, bildirilmiştir.