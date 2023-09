Bu ilaçlar reçetesiz verilmesin

5 ay boyunca haftada 2 kez hormon takviyesi alan B.Y. (15), “Cinsiyetimi değiştirme için eczaneden testosteron hormonu satın alarak kullanmaya başladım. Eczaneden ilacı enjekte etmek için şırınga istiyordum. Onlar da hiç sorgulamadan veriyordu. Hatta hormon takviyesini nasıl kullanmam gerektiğini dahi gösteriyorlardı” dedi. Mide bulantısı ve baş ağrısı sorunları yaşadığını ifade eden B.Y., “Bir çocuğun eczaneden hormon takviyesi almasını eczacılar sorgulamıyorsa ortada ciddi bir sorun var demektir. Bu takviyeler reçetesiz satılmamalı. Yaşananlar nedeniyle pişmanım, hiçbir gencin bu yollara düşmesini istemiyorum. Şu an cinsiyetimi kabul ediyorum ve bu halimden mutluyum” diye konuştu.