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Bakan Koca'dan 'hiperbarik oksijen tedavisi' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bodrum Devlet Hastanesindeki Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Bölümüne ilişkin paylaşımda bulundu. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "hiperbarik oksijen tedavisinin kapalı bir odada hastalara yüksek basınçlarda aralıklı olarak yüzde 100 oksijen solutularak uygulanan bir tedavi yöntemi olduğunu" bildirdi.

17:27 . 4/09/2023 Pazartesi
AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca
, Bodrum Devlet Hastanesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Bölümündeki tedaviden ağırlıklı olarak dalgıçların ve balıkadamların yararlandığını ifade etti.

Koca'nın bu açıklamasıyla beraber paylaştığı videoda, Bodrum Devlet Hastanesi Sualtı Hekimliği ve Hiberbarik Bölümünden Uzman Doktor Nisa Örmeci, uyguladıkları tedavi hakkında bilgi verdi.

Örmeci, paylaşımda hiperbarik oksijen tedavisinin bazı hastalıklarda birincil yöntem olduğunu, bazı hastalıklarda ise diğer tedavilere ek olarak kullanıldığını anlattı.

Bodrum'daki hastalarının daha çok dalgıçlar ve balıkadamlardan oluştuğunu ifade eden Örmeci, bu tedavinin ardından da hastaları çeşitli yöntemlerle kontrol ettiklerini belirtti.



Hastanelere 'Gri kod' geliyor: Bakan Koca 'beyaz kod öncesi devreye girecek' diyerek duyurdu
Hastanelere 'Gri kod' geliyor: Bakan Koca 'beyaz kod öncesi devreye girecek' diyerek duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin ziyaretinde, İkinci Beyaz Reform süreci, şiddete karşı "gri kod" uygulaması, "Telemedicine" olarak adlandırılan uzaktan sağlık sistemi gibi yeni uygulamalar ve protez ihtiyacı bulunan depremzedeler için yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, İkinci Beyaz Reform kapsamında sağlıkta şiddetin sebeplerini ortadan kaldırmayı amaçladıklarını belirterek, "Hastanelerde Beyaz Kod öncesi devreye girecek, 'Gri Kod' denilebilecek erken uyarı sistemini getireceğiz. Bu kodla şiddet yaşanma ihtimalinde güvenlik görevlileri, hastane idaresi haberdar edilecek, karakol da şiddet riskinden bilgi sahibi olacak." dedi.


#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
#Bodrum
#tedavi
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