Bakan Koca'dan 'hiperbarik oksijen tedavisi' paylaşımı

Vücudumuz için son derece önemli olan güneş ışınlarından faydalanırken, koruyucu kullanılması tavsiye ediliyor. Güneşten korunmada en temel prensibin ultraviyolenin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamak olduğunu söyleyen Prof. Ülker Gül, “UVA ve UVB ışınlarına uzun süreli maruz kalmak fotoyaşlanma sorununa yol açıyor. Yaş aldıkça ortaya çıkan cilt değişikliklerinin çoğu güneşe maruz kalma ile hızlanarak daha belirgin bir hale geliyor” dedi.