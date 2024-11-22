Restoranlarda 'koli basili' alarmı: 75 tondan fazla kıyma geri çağrılıyor

Kurum yetkilileri yayınladıkları metinde, mevcut hastalık riskinin "soğanlardan" kaynaklandığını belirtti. McDonald's bazı eyaletlerde bu hamburgerlerin satışını ve şüpheli malzemelerin kullanımını durdurdu.
Geçtiğimiz günlerde, ABD'nin 18 eyaletinde paketlenmiş organik havuçlarda da ölümcül bakteri tespit edildi. Bakteri bulaşan 39 kişiden 15'i hastaneye kaldırıldı, içlerinden biri ise yaşamını yitirdi. Söz konusu firmanın sattığı paketli havuçların hepsi market reyonlarından toplatıldı. Müşterilere satın almış oldukları ürünleri kontrol etmeleri uyarısı yapıldı.
ABD’de restoranlara satılan yaklaşık 75,7 ton kıyma, ölümcül bakteri koli basili tespit edilmesinin ardından geri çağrıldı. Ürünlerin Detroit merkezli Wolverine Packing Co. tarafından üretildiği ve ülke genelindeki restoranlara sevk edildiği ilan edildi.
Minnesota eyaletinde 17 kişinin bu ürünleri tükettikten sonra hastalandığı tespit edildi. İlk vakalar 2 Kasım’da ortaya çıkarken, hastalığın son tespit edilen tarihi 10 Kasım oldu. İki kişi hastaneye kaldırıldı.
Şirket daha önce, 2014 yılında da benzer bir olayla gündeme gelmişti. O dönemde yine kilolarca kıyma koli basili nedeniyle geri çağrılmıştı. Bu durum, şirketin güvenilirliğiyle ilgili endişeleri artırıyor.
ABD Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi (FSIS), kıymanın restoranlarda veya evde hala dondurucularda bulunabileceğini belirterek ürünlerin kullanılmaması gerektiğini vurguladı, "Bu ürünler atılmalı ya da satın alındığı yere iade edilmeli" denildi.
İnsanlar ve hayvanların bağırsaklarında bulunan koli basili bakterisi, genellikle zararsız olsa da bazı türleri gıda zehirlenmesine, idrar yolu ve kan dolaşımı enfeksiyonuna yol açabiliyor. Ayrıca, CDC'ye göre, koli basili bakterisinin ABD'de yılda yaklaşık 70 bin enfeksiyona yol açtığı ve bu sebeple her yıl 2 binden fazla kişinin de tedavi altına alındığı ifade ediliyor.