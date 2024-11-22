Restoranlarda 'koli basili' alarmı: 75 tondan fazla kıyma geri çağrılıyor

Geçtiğimiz ay, McDonald's'ın "Quarter Pounder" adlı hamburgerinde koli basili bakterisine rastlandı. Colorado, Lowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, Oregon, Utah, Wisconsin ve Wyoming eyaletlerinde bu bakteri nedeniyle hastalanan 49 kişiden biri yaşamını yitirdi.

McDonald's hamburgerleri topladı

Kurum yetkilileri yayınladıkları metinde, mevcut hastalık riskinin "soğanlardan" kaynaklandığını belirtti. McDonald's bazı eyaletlerde bu hamburgerlerin satışını ve şüpheli malzemelerin kullanımını durdurdu.

Organik havuç öldürdü

Geçtiğimiz günlerde, ABD'nin 18 eyaletinde paketlenmiş organik havuçlarda da ölümcül bakteri tespit edildi. Bakteri bulaşan 39 kişiden 15'i hastaneye kaldırıldı, içlerinden biri ise yaşamını yitirdi. Söz konusu firmanın sattığı paketli havuçların hepsi market reyonlarından toplatıldı. Müşterilere satın almış oldukları ürünleri kontrol etmeleri uyarısı yapıldı.

Koli basili salgını sürüyor

ABD’de restoranlara satılan yaklaşık 75,7 ton kıyma, ölümcül bakteri koli basili tespit edilmesinin ardından geri çağrıldı. Ürünlerin Detroit merkezli Wolverine Packing Co. tarafından üretildiği ve ülke genelindeki restoranlara sevk edildiği ilan edildi.

Tehlikeli ürünlerin bilgileri şöyle açıklandı:

Taze ürünler: Son kullanma tarihi 14 Kasım 2024.

Dondurulmuş ürünler: Üretim tarihi 22 Ekim 2024.

Ürünlerin paketlerinde USDA “EST. 2574B” numarası bulunuyor. Bu ürünlerin kesinlikle kullanılmaması gerektiği belirtiliyor.

Minnesota’da 17 kişi hastalandı

Minnesota eyaletinde 17 kişinin bu ürünleri tükettikten sonra hastalandığı tespit edildi. İlk vakalar 2 Kasım’da ortaya çıkarken, hastalığın son tespit edilen tarihi 10 Kasım oldu. İki kişi hastaneye kaldırıldı.

Bakanlık doğruladı

Minnesota Tarım Bakanlığı’nın topladığı kıyma örneklerinde yapılan testler, 20 Kasım’da koli basili bakterisini doğruladı.

Bu şirketin ilk vukuatı değil

Şirket daha önce, 2014 yılında da benzer bir olayla gündeme gelmişti. O dönemde yine kilolarca kıyma koli basili nedeniyle geri çağrılmıştı. Bu durum, şirketin güvenilirliğiyle ilgili endişeleri artırıyor.

Restoran ve tüketicilere uyarılar

ABD Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi (FSIS), kıymanın restoranlarda veya evde hala dondurucularda bulunabileceğini belirterek ürünlerin kullanılmaması gerektiğini vurguladı, "Bu ürünler atılmalı ya da satın alındığı yere iade edilmeli" denildi.

Koli basili (e.coli) nedir?

İnsanlar ve hayvanların bağırsaklarında bulunan koli basili bakterisi, genellikle zararsız olsa da bazı türleri gıda zehirlenmesine, idrar yolu ve kan dolaşımı enfeksiyonuna yol açabiliyor. Ayrıca, CDC'ye göre, koli basili bakterisinin ABD'de yılda yaklaşık 70 bin enfeksiyona yol açtığı ve bu sebeple her yıl 2 binden fazla kişinin de tedavi altına alındığı ifade ediliyor.

Koli basiline karşı bunlara dikkat!

Kıymayı iyice pişirin: Etin iç sıcaklığının en az 160°F (71°C) olduğundan emin olun. Bunun için bir mutfak termometresi kullanın. Pembe etten uzak durun: Yemek sipariş ettiğinizde etin iç kısmının tamamen pişmiş olduğundan emin olun. Çapraz bulaşmaya dikkat edin: Çiğ etin, pişmiş yiyeceklerle temas etmesini engelleyin.











