Bir can daha alan bakterili ürün toplatıldı: Mutlaka kontrol edin!

Söz konusu firmanın sattığı paketli havuçların hepsinin market reyonlarından toplatıldığı kaydedilen açıklamada, müşterilere satın almış oldukları ürünleri kontrol etmesi çağrısında bulunuldu.
CDC'ye göre salgına neden olan bakteri türü nedeniyle ABD'de her yıl yaklaşık 74 bin enfeksiyon görülürken, 2 binden fazla kişi hastaneye yatıyor, 61 kişi ise hayatını kaybediyor.
Normalde insan ve hayvanların bağırsak ortamında bulunabilen E.coli bakterilerinin “Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC)” gibi bazı alt türleri yaşamı tehdit edebilen hastalıklara neden olabiliyor. En sık yiyecek yoluyla alınan E.coli bakterilerinin, yüzde 85 oranında iyi pişirilmemiş veya çiğ etlerden, süt ve süt ürünlerinden ve iyi temizlenmemiş sebze ile meyvelerden bulaştığı biliniyor.