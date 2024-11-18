Bir can daha alan bakterili ürün toplatıldı: Mutlaka kontrol edin!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamada,

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamada,

ABD'de hamburger zinciri McDonald's'ın adının karıştığı gıda skandalında da bilanço artıyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, 14 eyaletteki McDonald's restoranlarında üretilen hamburgerlerde tespit edilen

ABD'de hamburger zinciri McDonald's'ın adının karıştığı gıda skandalında da bilanço artıyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, 14 eyaletteki McDonald's restoranlarında üretilen hamburgerlerde tespit edilen

Olayın ardından söz konusu eyaletlerdeki restoranlarda soğanlar menüden kaldırılmıştı. Yapılan incelemelere göre bakteriye muhtemelen hamburgerlere konulan dilimlenmiş soğanların neden olduğu ifade edilmişti.

Olayın ardından söz konusu eyaletlerdeki restoranlarda soğanlar menüden kaldırılmıştı. Yapılan incelemelere göre bakteriye muhtemelen hamburgerlere konulan dilimlenmiş soğanların neden olduğu ifade edilmişti.

Bakteriye Colorado, Kansas, Utah, Wyoming, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, New Mexico, Oregon, Wisconsin, Washington, Michigan ve Kuzey Carolina olmak üzere 14 eyalette rastlandığı belirtildi.

Bakteriye Colorado, Kansas, Utah, Wyoming, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, New Mexico, Oregon, Wisconsin, Washington, Michigan ve Kuzey Carolina olmak üzere 14 eyalette rastlandığı belirtildi.

CDC'ye göre salgına neden olan bakteri türü nedeniyle ABD'de her yıl yaklaşık 74 bin enfeksiyon görülürken, 2 binden fazla kişi hastaneye yatıyor, 61 kişi ise hayatını kaybediyor.

Normalde insan ve hayvanların bağırsak ortamında bulunabilen E.coli bakterilerinin “Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC)” gibi bazı alt türleri yaşamı tehdit edebilen hastalıklara neden olabiliyor. En sık yiyecek yoluyla alınan E.coli bakterilerinin, yüzde 85 oranında iyi pişirilmemiş veya çiğ etlerden, süt ve süt ürünlerinden ve iyi temizlenmemiş sebze ile meyvelerden bulaştığı biliniyor.