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Bir can daha alan bakterili ürün toplatıldı: Mutlaka kontrol edin!

Bir can daha alan bakterili ürün toplatıldı: Mutlaka kontrol edin!

Seren Som
14:0518/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Firmanın sattığı paketli havuçların hepsi market reyonlarından toplatıldı.
Firmanın sattığı paketli havuçların hepsi market reyonlarından toplatıldı.

ABD'nin 14 ayrı eyalatinde McDonalds'ın hamburgerini yiyen 104 kişinin, Escherichia Coli (E.Coli, Koli Basili) bakterisi nedeniyle hastalanıp, bir kişinin hayatını kaybetmesinin yankıları sürerken, ülke bir skandalla daha sarsıldı. ABD'nin 18 eyaletinde paketlenmiş organik havuçlarda da ölümcül bakteri tespit edildi. Bakteri bulaşan 39 kişiden 15'i hastaneye kaldırıldı, içlerinden biri ise yaşamını yitirdi. Söz konusu firmanın sattığı paketli havuçların hepsi market reyonlarından toplatıldı. Müşterilere satın almış oldukları ürünleri kontrol etmeleri uyarısı yapıldı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamada,
bir firmaya ait paketli organik havuçlarda
koli basili bakterisine rastlandığı belirtildi.

Bir kişi daha öldü

Açıklamada, ABD'de paketli organik havuçları tükettiği için koli basili bakterisi bulaşan
39 kişiden birinin yaşamını yitirdiği
, 15 kişinin de hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Marketlerden toplatıldı

Söz konusu firmanın sattığı paketli havuçların hepsinin market reyonlarından toplatıldığı kaydedilen açıklamada, müşterilere satın almış oldukları ürünleri kontrol etmesi çağrısında bulunuldu.


ABD'de hamburger zinciri McDonald's'ın adının karıştığı gıda skandalında da bilanço artıyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamada, 14 eyaletteki McDonald's restoranlarında üretilen hamburgerlerde tespit edilen
koli basili bakterisi nedeniyle hastalananların sayısı
104
'e yükseldi
. Hastaneye kaldırılanların sayısı ise 34'e ulaştı.

Bir kişi hayatını kaybetmişti

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) 23 Ekim'de yapılan ilk açıklamada, bakteriden 49 kişinin etkilendiği
, 1'inin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
Olayın ardından söz konusu eyaletlerdeki restoranlarda soğanlar menüden kaldırılmıştı. Yapılan incelemelere göre bakteriye muhtemelen hamburgerlere konulan dilimlenmiş soğanların neden olduğu ifade edilmişti.
  • Bakteriye Colorado, Kansas, Utah, Wyoming, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, New Mexico, Oregon, Wisconsin, Washington, Michigan ve Kuzey Carolina olmak üzere 14 eyalette rastlandığı belirtildi.

CDC'ye göre salgına neden olan bakteri türü nedeniyle ABD'de her yıl yaklaşık 74 bin enfeksiyon görülürken, 2 binden fazla kişi hastaneye yatıyor, 61 kişi ise hayatını kaybediyor.


E.coli nasıl bulaşıyor?

Normalde insan ve hayvanların bağırsak ortamında bulunabilen E.coli bakterilerinin “Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC)” gibi bazı alt türleri yaşamı tehdit edebilen hastalıklara neden olabiliyor. En sık yiyecek yoluyla alınan E.coli bakterilerinin, yüzde 85 oranında iyi pişirilmemiş veya çiğ etlerden, süt ve süt ürünlerinden ve iyi temizlenmemiş sebze ile meyvelerden bulaştığı biliniyor.

Bu belirtiler varsa!

Belirtilerin genellikle bakterinin alınmasından 3-4 gün sonra başladığını ve çoğu kişinin 1 hafta içinde iyileştiğini hatırlatan yetkililer,
38.8 derece üzeri yüksek ateş, 3 günden uzun süren ishal ya da kanlı ishal, kusma, ağız ve boğaz kuruluğu ile ayağa kalkarken baş dönmesi
şikayetleri gösteren kişileri tıbbi destek almaları konusunda uyarmıştı.


#koli basili
#ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi
#bakteri
#CDC
#havuç

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