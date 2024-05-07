|
Dünya

Vietnam'da toplu zehirlenme: Aynı fırından sandviç alan 560'tan fazla kişi hastanelik oldu

Vietnam'da bir fırında yapılan "banh mi" sandviçlerini tüketen 560'tan fazla kişi gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Geçici olarak kapatılan fırında yapılan ilk incelemelerde, gıda güvenliği ihlalleri tespit edilirken polis, olay hakkında soruşturma başlattı.

07:50 - 7/05/2024 Salı
AA
Arşiv
Arşiv

BBC'nin haberine göre, Vietnam'ın Dong Nai eyaletindeki Long Khanh kenti yetkilileri, 30 Nisan'da bir fırının ürettiği ve ülkenin sevilen sokak lezzetlerinden olan "banh mi" sandviçlerini tüketen ve sağlık durumları kötüleşen kişilerle ilgili açıklama yaptı.


Açıklamada, zehirlenen 560'tan fazla kişiden 12'sinin durumunun ağır olduğu ve şimdiye kadar 200 kişinin hastaneden taburcu edildiği bildirildi.


Bölge Sağlık Müdürlüğü, durumu ağır olan hastaların kan örneklerinde, taze et, peynir ve meyvelerde bulunabilen "E.coli" bakterisi saptandığını belirtti.


Yetkililer, söz konusu fırının günde ortalama 1100 sandviç ürettiğini ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısının gün geçtikçe arttığını kaydetti. Geçici olarak kapatılan fırında yapılan ilk incelemelerde, gıda güvenliği ihlalleri tespit edilirken polis, olay hakkında soruşturma başlattı.

Geleneksel bir Vietnam sokak yemeği olan ve baget ekmeği arasına turşu ve soğuk et ezmesiyle hazırlanan "banh mi" sandviçlerinin, kentte etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle bozulduğu tahmin ediliyor.




#banh mi
#gıda zehirlenmesi
#Vietnam
5 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aile destek programı ödemesi ne zaman bitecek? 2024 Mayıs ayı aile destek yardımı yattı mı, ayın kaçında yatacak?