Uluslararası Af Örgütü, UCM üyesi bazı devletlerin ABD'nin taleplerine boyun eğmeye hazır olduğu yönünde işaretler verdiğini belirterek uyardı

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty), "Uluslararası adalet pazarlık konusu değildir." diyerek uyardı: Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) üye devletler, Washington'ın taleplerine boyun eğmeye hazır olduklarına dair işaretler veriyor.

Amnesty'nin Brüksel temsilciliği, açıklamayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptı.

Büyükelçiler Lahey'de bir araya geldi

Açıklamada, UCM üyesi devletlerin büyükelçilerinin ABD'nin ve diğer aktörlerin Mahkemeye yönelik tehditlerini görüşmek üzere Lahey'de "sessiz sedasız" bir araya geldiği aktarıldı.

Açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi: "Edindiğimiz bilgilere göre bu toplantı, ABD'nin Mahkemeye yönelik varoluşsal tehditlerine rağmen, Washington'ın 'endişelerini' gidermek amacıyla 'yapıcı diyalog' adı altında tehlikeli bir sürecin önünü açacak."

Reklam Reklam

ABD'nin "endişelerinin" kaynağının, UCM'nin taraf devletlerin topraklarında işlenen suçlardan dolayı ABD vatandaşlarını yargılama yetkisine sahip olması olduğu da aktarıldı.

Amnesty, "ABD'nin müttefikleri de dahil olmak üzere bazı UCM üyesi devletler, Washington'ın taleplerine boyun eğmeye hazır olduklarına dair işaretler veriyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin talepleri neler?

Talepler arasında, UCM'nin Mahkemeye taraf olmayan devletler üzerinde yargı yetkisi kullanmasının engellenmesi veya ABD'ye özel bir dokunulmazlık istisnası tanınması yer alıyor. Filistin durumuna ilişkin UCM soruşturmalarının ve tutuklama emirlerinin geri çekilmesi ile devlet başkanlarına dokunulmazlık tanınması da talepler arasında sayıldı.

Reklam Reklam

Açıklamada, bu taleplerin karşılanmasının Mahkemenin bağımsız yargısal ve savcılık yetkisini "ölümcül" biçimde zayıflatacağı belirtildi.

Amnesty, "Taraf Devletler Meclisi"nin kolektif gücünü ABD yaptırımlarına karşı koymak için kullanabileceğine işaret etti.

Üyelerin, ABD yaptırımlarının etkilerini hafifletecek somut çözümleri acilen hayata geçirmeye odaklanması gerektiğinin altı çizildi.

Uluslararası adaletin pazarlık konusu olmadığının vurgulandığı açıklamada, "ABD'nin zorbalığı insan haklarının çerçevesini belirlememelidir. Herkes için adalet, hiç kimseye cezasızlık yok." ifadelerine de yer verildi.

Reklam Reklam

Dünya

Filistinli Meclis Başkanvekili Ahmed Tıybi aşırı sağcı İsrailli vekilleri salondan kovdu

Dünya

McKinsey raporuna göre Belçika'da görevlerin dörtte biri otomatikleştirilebilir

Dünya

Tracia-2026 Tatbikatı: Alarm ve yığınaklanma faaliyetleri test ediliyor