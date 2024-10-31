McDonald's'daki ölümcül salgının nedeni ortaya çıktı: Dünyayı sarsan o ürün resmen ifşa edildi

McDonald's'daki E. coli (Koli basili) salgınının nedeni ortaya çıktı
Tüm dünya boykot listelerinin en başında yer alan fast food zincirindeki bakteri skandalıyla çalkalanırken ABD sağlık yetkilileri, McDonald's'daki ölümcül salgının nedenini açıkladı. Açıklamada, söz konusu ürünlerin Taylor Farms tarafından tedarik edildiği ve firma tarafından gönüllü olarak geri çağrıldığı belirtilirken ABD'nin 13 eyaletinde McDonald's restoranlarında üretilen hamburgerlerde rastlanan koli basili (E.Coli) bakterisi nedeniyle hastalanan kişi sayısının 90'a yükseldiği bildirildi.
ABD sağlık yetkilileri, McDonald's'daki ölümcül salgının nedenini açıkladı.
Yetkililer McDonald's restoranlarında kullanılan doğranmış taze soğanların, 90 kişinin hastalanmasına neden olan E. coli salgınının kaynağı olduğunu açıkladı.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC),
"McDonald's'ın Quarter Pounder ve diğer bazı menülerinde kullanılan taze doğranmış soğanlar, bu salgının muhtemel kaynağıdır"
açıklamasını yaptı.
Söz konusu soğanların Taylor Farms tarafından tedarik edildiği ve firma tarafından gönüllü olarak geri çağrıldığı belirtildi.
McDonald's da bu soğanları menülerden çıkardı.
Salgınla bağlantılı olarak ABD’nin 13 eyaletindeki restoranlarda geçici olarak menüden kaldırılan bu hamburgerler nedeniyle 90 kişi hastalanırken, 27 kişi hastaneye kaldırıldı ve Colorado’da yaşlı bir adam hayatını kaybetti.
McDonald's, Pazar günü yaptığı açıklamada, E. coli test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından Quarter Pounder satışlarına yeniden başlayacağını duyurdu.
Colorado, Lowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, Oregon, Utah, Wisconsin ve Wyoming eyaletlerinde bakteri nedeniyle 49 kişi hastalandı. Colorado eyaletinden gelen haber ise tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.
Hastalanan bir kişi yaşamını yitirdi.
Tedavi altına alınan hastalar, belirti göstermeden önce McDonald's'ta yemek yediğini ve özellikle "Quarter Pounder" tükettiğini anlattı.
E. coli belirtileri neler?
E. coli bakterisi mide krampları, ishal ve üç ila dört gün sürebilen kusmaya yol açıyor. Çoğu kişi tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşse de bazı hastalarda komplikasyonlar gelişebiliyor.
ABD'de McDonalds'ın hamburgerini yiyen 49 kişi, Escherichia Coli (E.Coli, Koli Basili) bakterisi nedeniyle hastanelik oldu. Colorado eyaletinden gelen haber ise tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Tedavi altına alınan hastalardan biri hayatını kaybetti!
Fastfood devinde yaşanan büyük skandal sonrası McDonald's bazı eyaletlerde ürün satışını durdurdu.
Hisseleri tepetaklak oldu
Boykot listelerinin en başında yer alan soykırım destekçisi McDonalds'ın hisseleri, Koli Basili alarmı sonrası iyice çakıldı. Söz konusu düşüş, ABD’de 10 eyaletteki McDonald’s ürünlerinde koli basili bakterisinin tespit edilmesinin ardından kaydedildi. ABD merkezli McDonald’s’ın E. coli salgınının yol açtığı zararı sınırlamaya çalışmasıyla şirket hisseleri Mart 2020’den bu yana en kötü gününü yaşamaya doğru ilerliyor.
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