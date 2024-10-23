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McDonalds’ın hamburgerlerinde Koli Basili salgını: Bir kişi öldü, üretim durduruldu!

McDonalds’ın hamburgerlerinde Koli Basili salgını: Bir kişi öldü, üretim durduruldu!

Seren Som
12:4523/10/2024, Çarşamba
G: 23/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Tüm hastalar, belirti göstermeden önce McDonald's'ta yemek yediklerini dile getirdi.
Tüm hastalar, belirti göstermeden önce McDonald's'ta yemek yediklerini dile getirdi.

ABD'de McDonalds'ın hamburgerini yiyen 49 kişi, Escherichia Coli (E.Coli, Koli Basili) bakterisi nedeniyle hastanelik oldu. Colorado eyaletinden gelen haber ise tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Tedavi altına alınan hastalardan biri hayatını kaybetti! Fastfood devinde yaşanan büyük skandal sonrası McDonald's bazı eyaletlerde ürün satışını durdurdu. İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek verdiği için boykot edilen ve zor zamanlar yaşayan McDonalds'ın hisseleri, Koli Basili alarmı sonrası iyice çakıldı.

ABD'li fastfood zinciri McDonald's'ta büyük bir sağlık skandalı patlak verdi. ABD'de 10 eyaletteki McDonald's restoranlarında üretilen bazı ürünlerde
koli basili (E. Coli) bakterisi
tespit edildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamaya göre, McDonald's'ın popüler
"Quarter Pounder"
hamburgerinde bu tehlikeli bakteriye rastlandı.

Bir kişi öldü

Colorado, Lowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, Oregon, Utah, Wisconsin ve Wyoming eyaletlerinde
bakteri nedeniyle 49 kişi hastalandı. Colorado eyaletinden gelen haber ise tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.
Hastalanan bir kişi yaşamını yitirdi.
  • Tedavi altına alınan hastalar, belirti göstermeden önce McDonald's'ta yemek yediğini ve özellikle "Quarter Pounder" tükettiğini anlattı.

Sığır eti ve soğan inceleniyor

Açıklamada,
koli basilinin hamburgerlerde kullanılan sığır etinden yapılan köftede ve soğanda olabileceği
, ancak bunun kesin olmadığının altı çizildi.

Satış durduruldu

McDonald's, risk teşkil eden eyaletlerde bu ürünlerin satışını durdurduğunu ve şüpheli malzemeleri kullanmayı bıraktığını duyurdu.

  • Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirten CDC, koli basili bakterisinin insanların ve hayvanların bağırsaklarında bulunduğunu ve genellikle zararsız olmasına rağmen,
    bazı türlerinin gıda zehirlenmesine, idrar yolu ve kan dolaşımı enfeksiyonlarına yol açabileceğini vurguladı.

McDonald's hisseleri çakıldı

İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek verdiği için boykot edilen ve zor zamanlar yaşayan McDonald's hisseleri bu son skandalla bir kez daha sarsıldı. McDonald's hisseleri, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin şirketin quarter pounder burgerlerinin bazı eyaletlerde E. coli salgınıyla bağlantılı olduğunu ve hastalıkların çoğunun Colorado ve Nebraska'da görüldüğünü açıklamasının ardından Salı günü mesai sonrası işlemlerde yüzde 10'a varan oranda değer kaybetti.

Escherichia Coli (E.Coli, Koli Basili) bakterisi nedir?

E.coli (Escherichia coli), genellikle insan ve hayvanların bağırsaklarında bulunan bir bakteri türü... Çoğu E.coli türü zararsız ve sindirim sisteminin düzenli işleyişine katkı sağlıyor. Ancak bazı türleri, özellikle E.coli O157 gibi türler, insanlarda ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabiliyor.

Nasıl bulaşıyor?

Bu zararlı E. coli türleri, kirli su veya iyi pişirilmemiş et gibi kontamine gıdalar yoluyla bulaşabiliyor.

Belirtileri neler?

İshal, karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi semptomlara neden olabiliyor. Nadiren, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, böbrek yetmezliği gibi daha ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.





#McDonalds
#Koli Basili
#hamburger

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