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Dünya

McDonald's İsrailli ortağını kurtardı

ABD merkezli hazır yemek restoran zinciri McDonald's, İsrail'deki 225 franchise restoranını satın alacağını duyurdu.

04:00 - 6/04/2024 Saturday
Güncelleme: 00:27 - 6/04/2024 Saturday
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Şirket, daha önce de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı dünya çapında başlatılan boykot kampanyalarının işlerini etkilendiğini bildirmişti. Şirket tarafından yapılan açıklamada, İsrail'de McDonald's restoranlarının sahibi ve işletmecisi olan Alonyal'ın McDonald's Corporation'a satışına ilişkin anlaşmanın imzalandığı bildirildi. Açıklamada, Alonyal'ın İsrail'de McDonald's ile 30 yıllık ortaklığında 225 restoran ve 5 binden fazla çalışanı olduğu kaydedildi. McDonald's'ın İsrail işletmecisi Alonyal, daha önce İsrail ordusuna bedava yemek dağıtacağını ilan etmiş ve İsrail askerlerinin McDonald's paketleriyle verdikleri fotoğraflar tepkiye sebep olmuştu. McDonalds'ın Üst Yöneticisi (CEO) Chris Kempczinski de ocak ayında yaptığı açıklamada, Gazze'deki savaşa ilişkin "yanlış bilgilerden" şirketin anlamlı ölçüde etkilendiğini aktarmıştı.


MİT'in MOSSAD operasyonunun şifreleri çözülüyor: İsrail için casus ağı kurmuş!

İstanbul'da, İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a bilgi topladıkları tespit edilen 8 şüpheli 'Köstebek-3' operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerden 2'i tutuklanırken 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan 2 şüphelinin MOSSAD için dedektiflik yapan Tumlucalı ve eşi olduğu ifade edildi. Tumlucalı'nın, MOSSAD tarafından verilen talimatları karşılayabilmek amacıyla 9 kişiden oluşan bir şebeke kurduğu ortaya çıktı. Tumlucalı’nın Jorg Neubach ve Gavin Alto maske isimlerini kullanan MOSSAD ajanları ile Avusturya-Viyana, İsviçre-Zürih, Almanya Münih-Frankfurt ve Berlin’de yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiği ve yüklü miktarda para aldığı öğrenildi.


#McDonald's
#İsrail
#Soykırım
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