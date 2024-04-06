McDonald's İsrailli ortağını kurtardı

Şirket, daha önce de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı dünya çapında başlatılan boykot kampanyalarının işlerini etkilendiğini bildirmişti. Şirket tarafından yapılan açıklamada, İsrail'de McDonald's restoranlarının sahibi ve işletmecisi olan Alonyal'ın McDonald's Corporation'a satışına ilişkin anlaşmanın imzalandığı bildirildi. Açıklamada, Alonyal'ın İsrail'de McDonald's ile 30 yıllık ortaklığında 225 restoran ve 5 binden fazla çalışanı olduğu kaydedildi. McDonald's'ın İsrail işletmecisi Alonyal, daha önce İsrail ordusuna bedava yemek dağıtacağını ilan etmiş ve İsrail askerlerinin McDonald's paketleriyle verdikleri fotoğraflar tepkiye sebep olmuştu. McDonalds'ın Üst Yöneticisi (CEO) Chris Kempczinski de ocak ayında yaptığı açıklamada, Gazze'deki savaşa ilişkin "yanlış bilgilerden" şirketin anlamlı ölçüde etkilendiğini aktarmıştı.