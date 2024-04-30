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Ekonomi

McDonald's'ta boykot krizi: Satışlar beklentileri karşılayamadı, dünya genelinde tüketici baskısı devam ediyor

Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelen ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın Orta Doğu'daki restoranlarını da içeren pazar grubundaki aynı mağaza satışları düşerken, şirketin karı beklentilerin altında kaldı. McDonald's Üst Yöneticisi (CEO) Kempczinski, yılın ilk çeyreğinde dünya genelinde geniş tabanlı tüketici baskılarının devam ettiğine de dikkati çekti.

18:39 - 30/04/2024 Salı
AA
McDonald's'ın karı, Orta Doğu'daki çatışmaların satışları etkilemesiyle beklentileri karşılayamadı.
McDonald's'ın karı, Orta Doğu'daki çatışmaların satışları etkilemesiyle beklentileri karşılayamadı.

McDonald's, 2024'ün birinci çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, McDonald's'ın geliri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 artarak 6,17 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2023'ün aynı çeyreğinde yaklaşık 5,9 milyar dolar gelir sağlamıştı.

Restoran zincirinin aynı mağaza satışları da yüzde 1,9 artarken, yüzde 2,1 artış yönünde olan piyasa beklentilerini karşılayamadı.
McDonald's'ın franchising haklarını stratejik ortaklara lisansladığı restoranların bulunduğu "Uluslararası Gelişmiş Lisanslı (IDL) Pazarlar" grubunda satışlar, Orta Doğu'daki savaşın etkisinin devam etmesi nedeniyle olumsuz performans gösterdi.

Şirketin bu gruptaki satışları yüzde 0,2 azalırken, Kovid-19 salgınından bu yana ilk kez McDonald's'ın bir pazar grubundaki satışlarında düşüş oldu. McDonald's'ın net karı ise ilk çeyrekte yüzde 7 artışla 1,9 milyar dolara ulaştı.

Şirket geçen senenin aynı döneminde 1,8 milyar dolar kar elde etmişti.

Geçen senenin birinci çeyreğinde 2,45 dolar olan şirketin hisse başına karı, 2024'ün ayını döneminde 2,66 dolara yükselmesine rağmen piyasa beklentilerinin altında kaldı.

"Tüketici baskıları devam ediyor"

McDonald's Üst Yöneticisi (CEO) Chris Kempczinski, şirketin bilançosunun açıklanmasının ardından düzenlenen yatırımcı konferansında, yılın ilk çeyreğinde dünya genelinde geniş tabanlı tüketici baskılarının devam ettiğini bildirdi.

Tüketicilerin günlük harcamalarında yüksek fiyatlarla karşılaştıklarından harcadıkları her dolar konusunda daha da seçici davranmaya devam ettiklerini dile getiren Kempczinski, bunun da hızlı servis restoran sektöründe baskı oluşturduğunu vurguladı.

Şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Ian Borden da IDL grubunda Japonya, Avrupa ve Latin Amerika'daki olumlu satışların Orta Doğu'da devam eden savaşın etkisiyle dengelendiğini kaydetti.

McDonald's'ın IDL pazar grubu, boykotlardan etkilenen Orta Doğu'daki restoranları da içeriyor.

"İsrail askerlerine bedava yemek" tepki toplamıştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara destek niteliğinde açıklamalar yapan ve yardımlar gönderen uluslararası firmalar, dünya çapında boykot edilmeye ve protestolara uğramaya başlamıştı.
McDonald's İsrail şirketinin, İsrail askerlerine bedava yemek dağıtacağını açıklaması da büyük tepki toplamıştı.

ABD'li hızlı servis restoran zinciri, nisan ayı başında da İsrail'deki 225 franchise restoranını satın alacağını duyurmuştu.

İşgal ve katliamı desteklemenin faturası ağır oldu: İşte İsrail'e karşı boykottan en çok zarar gören 5 şirket

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'de başlattığı işgal ve katliam operasyonu 8. ayını doldurmak üzere. Bu süreçte vicdan sahibi insanlar bir yandan devletlerini harekete geçirmeye çalışıyor bir yandan da soykırıma destek veren küresel markaları boykot ediyor. Üstelik boykot sadece Müslüman ülkelerde değil, Avrupa ve Amerika'da da kendini hissettiriyor. Peki, ülkeler kadar zengin ve güçlü dev şirketlere bireysel boykot ile zarar vermek gerçekten mümkün mü, boykot kampanyasından en çok hangi şirketler zarar gördü, boykot edilen şirketlerin yöneticileri olan bitene nasıl tepki gösteriyor? İbn Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Sümeyye Kuşakcı, İsrail'e karşı yürütülen boykot kampanyasından en çok zarar gören 5 şirketi ve boykotun sürdürülebilir olmasının önemini kaleme aldı.


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