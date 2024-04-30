McDonald's'ta boykot krizi: Satışlar beklentileri karşılayamadı, dünya genelinde tüketici baskısı devam ediyor

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'de başlattığı işgal ve katliam operasyonu 8. ayını doldurmak üzere. Bu süreçte vicdan sahibi insanlar bir yandan devletlerini harekete geçirmeye çalışıyor bir yandan da soykırıma destek veren küresel markaları boykot ediyor. Üstelik boykot sadece Müslüman ülkelerde değil, Avrupa ve Amerika'da da kendini hissettiriyor. Peki, ülkeler kadar zengin ve güçlü dev şirketlere bireysel boykot ile zarar vermek gerçekten mümkün mü, boykot kampanyasından en çok hangi şirketler zarar gördü, boykot edilen şirketlerin yöneticileri olan bitene nasıl tepki gösteriyor? İbn Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Sümeyye Kuşakcı, İsrail'e karşı yürütülen boykot kampanyasından en çok zarar gören 5 şirketi ve boykotun sürdürülebilir olmasının önemini kaleme aldı.