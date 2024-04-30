McDonald's'ta boykot krizi: Satışlar beklentileri karşılayamadı, dünya genelinde tüketici baskısı devam ediyor

McDonald's, 2024'ün birinci çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, McDonald's'ın geliri yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 artarak 6,17 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2023'ün aynı çeyreğinde yaklaşık 5,9 milyar dolar gelir sağlamıştı.
Şirketin bu gruptaki satışları yüzde 0,2 azalırken, Kovid-19 salgınından bu yana ilk kez McDonald's'ın bir pazar grubundaki satışlarında düşüş oldu. McDonald's'ın net karı ise ilk çeyrekte yüzde 7 artışla 1,9 milyar dolara ulaştı.
Şirket geçen senenin aynı döneminde 1,8 milyar dolar kar elde etmişti.
"Tüketici baskıları devam ediyor"
Tüketicilerin günlük harcamalarında yüksek fiyatlarla karşılaştıklarından harcadıkları her dolar konusunda daha da seçici davranmaya devam ettiklerini dile getiren Kempczinski, bunun da hızlı servis restoran sektöründe baskı oluşturduğunu vurguladı.
Şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Ian Borden da IDL grubunda Japonya, Avrupa ve Latin Amerika'daki olumlu satışların Orta Doğu'da devam eden savaşın etkisiyle dengelendiğini kaydetti.
McDonald's'ın IDL pazar grubu, boykotlardan etkilenen Orta Doğu'daki restoranları da içeriyor.
"İsrail askerlerine bedava yemek" tepki toplamıştı
ABD'li hızlı servis restoran zinciri, nisan ayı başında da İsrail'deki 225 franchise restoranını satın alacağını duyurmuştu.