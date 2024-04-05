Boykot işe yaradı! McDonald's İsrail'deki franchise restoranlarını satın alacak

Gazze'de işgalciler tarafından ölüme terk edilen milyonlarca insan için dünyanın dört bir yanından gönderilen yardımlar Refah Sınır Kapısı'nda bekletilirken, dünya markaları işgalci İsrail'e destek için kolları sıvadı. Yiyecek sektöründe McDonalds ve Subway gibi isimlerden, teknolojide HP'ye; spor giyimde Nike ve Puma gibi isimlerden kozmetikte Loreal'e kadar birçok marka işgalcilerin safında yerini aldı.