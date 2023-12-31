McDonald’s’tan BDS’ye dava: Boykot zorlarına gitti

Terör devleti İsrail’in Gazze’deki soykırımına tepki olarak işgalci gücü destekleyen firmalar dünyanın dört bir yanında boykotla karşılaştı. Daha önce İsrail gemilerinin limanlarına yanaşmasını yasaklayan Malezya’da McDonald’s, boykot nedeniyle büyük zarar görmesi sebebiyle, Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar Hareketi’ne (BDS) dava açtı.





İftiraya uğramış

McDonald’s’ın Malezya’daki lisans sahibi Gerbang Alaf Restaurants (GAR) firması, BDS’nin “yanlış ve karalayıcı” ifadelerle işletmelerine zarar verdiğini söyleyerek 1.3 milyon dolarlık dava açtı. Gazze’deki soykırımın başlamasıyla birçok İsrail askeri, McDonald’s’ın kendilerine bedavaya verdiğini söylediği yemeklerle fotoğraflarını sosyal medyaya eklemişti.





Boykota teşvik etti

Dava metninde GAR, BDS’nin halkı McDonald’s’ı boykota teşvik ettiğini, bunun da şirketin kar kaybına uğramasına ve işten çıkarmalara neden olduğunu iddia etti. BDS hareketi, dünya çapında İsrail destekçisi birçok firmaya karşı yıllardır boykot çağrıları yapıyor.



