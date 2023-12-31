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Dünya

McDonald’s’tan BDS’ye dava: Boykot zorlarına gitti

Terör devleti İsrail’e destek vermeleri nedeniyle boykotun hedefi olan bazı uluslararası şirketler zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde Starbucks’ın “Yanlış anlaşıldık” açıklamasından sonra, Malezya’da McDonald’s da kendilerine “iftira” atıldığını öne sürerek insanları boykota teşvik eden BDS hareketine dava açtı.

Dış Haberler
16:00 - 31/12/2023 الأحد
Güncelleme: 06:10 - 31/12/2023 الأحد
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Terör devleti İsrail’in Gazze’deki soykırımına tepki olarak işgalci gücü destekleyen firmalar dünyanın dört bir yanında boykotla karşılaştı. Daha önce İsrail gemilerinin limanlarına yanaşmasını yasaklayan Malezya’da McDonald’s, boykot nedeniyle büyük zarar görmesi sebebiyle, Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar Hareketi’ne (BDS) dava açtı.


İftiraya uğramış

McDonald’s’ın Malezya’daki lisans sahibi Gerbang Alaf Restaurants (GAR) firması, BDS’nin “yanlış ve karalayıcı” ifadelerle işletmelerine zarar verdiğini söyleyerek 1.3 milyon dolarlık dava açtı. Gazze’deki soykırımın başlamasıyla birçok İsrail askeri, McDonald’s’ın kendilerine bedavaya verdiğini söylediği yemeklerle fotoğraflarını sosyal medyaya eklemişti.


Boykota teşvik etti

Dava metninde GAR, BDS’nin halkı McDonald’s’ı boykota teşvik ettiğini, bunun da şirketin kar kaybına uğramasına ve işten çıkarmalara neden olduğunu iddia etti. BDS hareketi, dünya çapında İsrail destekçisi birçok firmaya karşı yıllardır boykot çağrıları yapıyor.


#boykot
#İsrail
#McDonald's
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