Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
İşte boykotun gücü: McDonald’s hızla çakılıyor

İşte boykotun gücü: McDonald’s hızla çakılıyor

17:4229/10/2024, Salı
AA
Sonraki haber
McDonalds'ın İsrail askerlerine 'bedava yemek' dağıttığı fotoğraflar dünya çapında büyük tepki toplamıştı.
McDonalds'ın İsrail askerlerine 'bedava yemek' dağıttığı fotoğraflar dünya çapında büyük tepki toplamıştı.

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik katliam ve işgalini açıkça desteklediği için boykot edilen ABD'li fast food zinciri McDonald's'ın satışlarındaki gerileme sürüyor. McDonald's'ın küresel satışları, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,5 azalırken, üst üste 2'nci çeyrekte düşüş kaydetti.

ABD'li fast food zinciri McDonald's, 2024'ün üçüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, McDonald's'ın küresel karşılaştırılabilir satışları bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,5 azaldı. Böylece şirketin satışlarında üst üste ikinci çeyrekte düşüş kaydedildi.

Fransa ve İngiltere'de satışlar çakıldı

Söz konusu dönemde restoran zincirinin ABD satışları yüzde 0,3 artarken, "Uluslararası İşletilen Piyasalar" segmenti satışları yüzde 2,1 ve franchising haklarını stratejik ortaklara lisansladığı restoranların bulunduğu "Uluslararası Gelişmiş Lisanslı Pazarlar" segmenti satışları yüzde 3,5 düştü.

Bilanço açıklamasında, "Orta Doğu'daki savaşın devam eden etkisi ve Çin'deki olumsuz karşılaştırılabilir satışlar, Latin Amerika'daki karşılaştırılabilir olumlu satışlarla dengelendi." değerlendirmesi yer aldı.

McDonald's, Fransa ve İngiltere'de de satışlarının düştüğünü bildirdi.



Net kâr üçüncü çeyrekte yüzde 3 azaldı

McDonald's'ın geliri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 6,87 milyar dolar oldu. Şirketin geliri, bu dönemde 6,82 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirketin net karı ise üçüncü çeyrekte yüzde 3 azalışla 2,26 milyar dolara geriledi. Şirket geçen senenin aynı döneminde 2,32 milyar dolar kar elde etmişti.

Geçen senenin üçüncü çeyreğinde 3,17 dolar olan şirketin hisse başına karı da 2024'ün ayını döneminde 3,13 dolara geriledi.

McDonald's Üst Yöneticisi (CEO) Chris Kempczinski, finansal sonuçlara ilişkin açıklamasında, tüketicilerin harcamaları konusunda dikkatli olmaya devam ettiğini belirtti.



Küresel boykotlar McDonald's'ı vurdu

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle boykotların hedefi haline gelen McDonald's'ın finansal sonuçları, geçen yılın son çeyreğinden itibaren olumsuz etkilenmişti.

Restoran zincirinin geliri, geçen yılın son çeyreğinde Orta Doğu'daki çatışmaların şirketin satışlarını etkilemesiyle piyasa beklentilerinin altında kalırken, bu yılın ilk çeyreğinde Orta Doğu'daki restoranlarını da içeren pazar grubundaki satışları gerilemişti.

McDonald's'ın küresel karşılaştırılabilir satışları, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1 azalarak 2020'den bu yana ilk kez düşmüştü.

Şirketin küresel satışları üçüncü çeyrekte de yüzde 1,5 ile son 4 yılın en büyük düşüşünü kaydetmiş oldu.

McDonald's, geçen hafta bazı restoranlarında üretilen hamburgerlerde koli basili (E.Coli) bakterisinin tespit edilmesinin ardından hisselerinde sert kayıplar yaşamıştı.




McDonald’s’ta yemek yiyenleri protesto etti: Soykırımın suç ortağısınız

Londra'da yaşayan bir Filistin destekçisi, Gazze'de on binlerce masum insanı katleden işgalci İsrail ordusuna ücretsiz yemek sağlayan zincir fast food restoranı McDonald's'ta yemek yiyen insanları protesto etti. "Paralarınız soykırıma yardımcı oluyor." ifadeleriyle restoran içerisinde insanlara sesini duyurmaya çalışan Filistin destekçisi, "McDonald’s Filistin halkının soykırımında suç ortağı olsa da insanlar hala burada yemek yiyorlar. Bu işletmede ‘Happy Meal’ (mutlu öğün) diye bir şey yok! McDonald’s’ta her para harcadığınızda suç ortağısınız! Soykırımı finanse ediyorsunuz! Filistin’de insanlar öldürülüyor, katlediliyor! İşkenceye uğruyor, tecavüze uğruyorlar!" ifadelerini kullandı.



#McDonald's
#Boykot
#ABD
#İsrail
#Filistin

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 24 EKİM 2024: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Ceza indirimi, genel af açıklaması...