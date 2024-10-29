İşte boykotun gücü: McDonald’s hızla çakılıyor

Londra'da yaşayan bir Filistin destekçisi, Gazze'de on binlerce masum insanı katleden işgalci İsrail ordusuna ücretsiz yemek sağlayan zincir fast food restoranı McDonald's'ta yemek yiyen insanları protesto etti. "Paralarınız soykırıma yardımcı oluyor." ifadeleriyle restoran içerisinde insanlara sesini duyurmaya çalışan Filistin destekçisi, "McDonald’s Filistin halkının soykırımında suç ortağı olsa da insanlar hala burada yemek yiyorlar. Bu işletmede ‘Happy Meal’ (mutlu öğün) diye bir şey yok! McDonald’s’ta her para harcadığınızda suç ortağısınız! Soykırımı finanse ediyorsunuz! Filistin’de insanlar öldürülüyor, katlediliyor! İşkenceye uğruyor, tecavüze uğruyorlar!" ifadelerini kullandı.