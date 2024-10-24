Mc Donald's'a E.Coli darbesi: Hisseleri tepetaklak oldu

Boykot listelerinin en başında yer alan soykırım destekçisi McDonalds'ın hisseleri, Koli Basili alarmı sonrası iyice çakıldı. Söz konusu düşüş, ABD’de 10 eyaletteki McDonald’s ürünlerinde koli basili bakterisinin tespit edilmesinin ardından kaydedildi. ABD merkezli McDonald’s’ın E. coli salgınının yol açtığı zararı sınırlamaya çalışmasıyla şirket hisseleri Mart 2020’den bu yana en kötü gününü yaşamaya doğru ilerliyor.
BorsaMcDonald’s hisseleri çakıldı
Yüzde 10'luk değer kaybı
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) şirketin quarter pounder (115 gramlık köfte) burgerlerinin bazı eyaletlerde E. coli salgınıyla bağlantılı olduğunu ve hastalıkların çoğunun Colorado ve Nebraska’da görüldüğünü açıklamasının ardından Salı günü mesai sonrası işlemlerde yüzde 10’a varan oranda değer kaybettiği görüldü.
E.Coli (Koli Basili) bakterisi nedir?
E.coli (Escherichia coli), genellikle insan ve hayvanların bağırsaklarında bulunan bir bakteri türü. Çoğu E.coli türü zararsız ve sindirim sisteminin düzenli işleyişine katkı sağlıyor. Ancak bazı türleri, özellikle E.coli O157 gibi türler, insanlarda ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabiliyor.
Koli Basili nasıl bulaşır, belirtileri neler?
- İshal, karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi semptomlara neden olabiliyor. Nadiren, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, böbrek yetmezliği gibi daha ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.