McDonald's'tan bebek katili işgalci İsrail askerlerine 'bedava' yemek

McDonalds'tan işgalci İsrail ordusuna 'bedava yemek' dağıtımı.
Yıllardır Filistin topraklarını işgal eden ve yaklaşık iki buçuk milyon sivilin yaşadığı Gazze'yi abluka altına alarak aç susuz ve elektriksiz bırakan İsrail terörü devam ediyor.
Hamas'ın başlattığı 'Aksa Operasyonu'nu bahane ederek Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken Türkiye'de yaklaşık 260 şubesi olduğu belirtilen McDonald's'tan pes dedirten bir adım geldi.
"Her gün yaklaşık 4 bin öğün bağışta bulunacağız"
Sosyal medya sayfalarında da işgalci askerlere verilen yiyeceklerin görselleri paylaşıldı.
Erişim kısıtlaması getirdiler
McDonald's'tan konuya dair henüz bir açıklama gelmezken, skandal karara sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü.
Boykot çağrıları yapılan tepkiler sonrası McDonald's İsrail'in web sitesi ve Instagram sayfası erişime kapatıldı.