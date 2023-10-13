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McDonald's'tan bebek katili işgalci İsrail askerlerine 'bedava' yemek

İşgalci İsrail Gazze'de kadın çocuk demeden yüzlerce sivili hava bombardımanı ile katlederken Türkiye'de 260 şubesi olduğu belirtilen McDonald's, İsrail ordusuna her gün ücretsiz ve indirimli yemek verdiklerini duyurdu. Skandal karara tepkiler çığ gibi büyüyünce McDonald's İsrail şubesinin internet sitesi ve Instagram sayfası kapatıldı.

Lokman Özdemir
10:23 . 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
McDonalds'tan işgalci İsrail ordusuna 'bedava yemek' dağıtımı.

McDonalds'tan işgalci İsrail ordusuna 'bedava yemek' dağıtımı.

Yıllardır Filistin topraklarını işgal eden ve yaklaşık iki buçuk milyon sivilin yaşadığı Gazze'yi abluka altına alarak aç susuz ve elektriksiz bırakan İsrail terörü devam ediyor.

Hamas'ın başlattığı 'Aksa Operasyonu'nu bahane ederek Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken Türkiye'de yaklaşık 260 şubesi olduğu belirtilen McDonald's'tan pes dedirten bir adım geldi.

Dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden olan
McDonald's
'ın İsrail şubesi, İsrail askerlerine bedava ve indirimli yemek temin edileceklerini duyurdu.

"Her gün yaklaşık 4 bin öğün bağışta bulunacağız"

McDonald's İsrail'den yapılan açıklamada,
"Sadece güvenlik ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtık. Her gün yaklaşık 4000 öğün bağışta bulunacağız"
ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medya sayfalarında da işgalci askerlere verilen yiyeceklerin görselleri paylaşıldı.

Erişim kısıtlaması getirdiler

McDonald's'tan konuya dair henüz bir açıklama gelmezken, skandal karara sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü.

Boykot çağrıları yapılan tepkiler sonrası McDonald's İsrail'in web sitesi ve Instagram sayfası erişime kapatıldı.


#McDonald's
#İsrail
#yemek
#Filistin
#Gazze
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