Sokak ürünleri tehlike saçıyor: Hızlı ve pratik olmaları nedeniyle tercih edilen ürünler bakteriden geçilmiyor

İstanbulda yapılan araştırma sokakta satılan kokoreç, pilav, tavuk döner, boza, soğuk sandviç gibi yiyeceklerin tehlike saçtığını ortaya çıkardı. 1 yıl boyunca yapılan araştırma sonucu alınan numunelerde salmonella gibi tifoya neden olan bakteriler tespit edildi. Her ülke ve bölgenin yemek kültürünü yansıtan, renkli ve her zaman erişilebilen, maliyeti düşük yemek kültürünün bir parçası olan sokak lezzetleri; hazırlık aşamasının hızlı ve pratik olması gibi birçok sebepten dolayı tercih ediliyor.

Murat Doğan

YÜZDE 65’İNDE ZEHİR VAR

İstanbul’da yapılan araştırma, sokak lezzetlerinin tüketiminden doğacak mikrobiyolojik riskleri ortaya çıkardı. Test edilen yiyeceklerin yüzde 65’inde “Staphylococcus Aureus”, yüzde 25’inde “E.coli”, yüzde 10’unda “Salmonella” gibi patojen bakteriler tespit edildi. Boza ve soğuk sandviç gibi ürünlerde tifoya neden salmonellaya rastlanırken, tavuk pilav ve karışık tostta “Staphylococcus Aureus” ve “E.coli” bakterilerinin olduğu ortaya çıktı.

Araştırma sonuçlarını açıklayan İstanbul Gelişim Üniversitesi’den Dr. Öğretim Üyesi Murat Doğan, “Yüzde 10’luk bir kısımda da Salmonella bulduk. Salmonella da tifoya neden olan bir bakteri. Çok riskli bir bakteri olduğu için bu bulaştığında insanlarda büyük sorunlara neden olabiliyor. Tifo yüzünden geçmişte de milyonlarca insan öldü” dedi. Satıcıların eldiven takmaktan ziyade ellerini sık sık yıkaması gerektiğini dile getiren Doğan, “Eldiven takması hijyenik olduğu anlamına gelmiyor. Bulunduğu ortamda elini yıkayıp, dezenfekte edebileceği bir ortamın olması gerekiyor” dedi.

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Araştırma 1 yıl sürdü

Bir yıl süren araştırmaya imza atanlardan İstanbul Gelişim Üniversitesi Gastronomi Bölümü mezunlarından Berna Aydın ise, “Sokak lezzetleri tarihi bakımından çok eskiye dayanan bir yeme içme kültürü. Sokak lezzetlerinin gıda güvenliği açısından 3 aşamadan oluşan bir araştırma düzenledik. 1 yıl süren bir çalışma sonrasında bu araştırmayı sunduk. Sokak lezzetlerinin daha kapsamlı araştırılması gerekiyordu” ifadelerini kullandı.