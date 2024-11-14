McDonald's salgını yayılıyor: Her geçen gün sayı artıyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) ülkenin 14 eyaletinde McDonald's'ın "Quarter Pounder" adlı hamburgerinde koli basili bakterisine rastlanmasıyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, söz konusu bakteri nedeniyle hastalanan kişi sayısının 104'e yükseldiği belirtilerek, 34 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
CDC, 23 Ekim'de, bu bakteri nedeniyle hastalanan 49 kişiden birinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Hamburgerlerde kullanılan sığır etinden yapılan köfte ve soğanın koli basili bakterisi içerebileceği ancak bunun kesin olmadığı kaydedilen açıklamada, McDonald's'ın bazı eyaletlerde bu hamburgerlerin satışını ve şüpheli malzemelerin kullanımını durdurduğu belirtilmişti.
Ayrıca, CDC'ye göre, koli basili bakterisinin ABD'de yılda yaklaşık 70 bin enfeksiyona yol açtığı ve bu sebeple her yıl 2 binden fazla kişinin de tedavi altına alındığı ifade ediliyor.
E. coli bakterisinin tam adı Escherichia coli’dir ve kişiyi oldukça rahatsız edebilecek belirtilere yol açar. Bu belirtilerin arasında şunlar bulunur [1]:
Kusma
Dışkıda kan
Mide krampları
İshal
İshal aynı zamanda E. coli bakterisinin bulaşmasının da bir yoludur, dolayısıyla tuvalet hijyeni bu bakteriye karşı savaşta çok önemlidir.
E. coli bakterisini evinizden uzak tutmanın birinci yolu, bu bakterinin nasıl bulaştığını anlamaktan geçer. Bunun üç ana yolu vardır:
E. coli bakterisi nedir ve nasıl bulaşır sorularını cevapladık. Peki evimizi bu bakteriye karşı nasıl koruma altına alırız?
E. coli’nin bulaşmasını önlemek için şu durumlarda ellerinizi yıkayın:
Hayvanlara dokunduktan sonra
Yemek hazırlamadan önce ve sonra
Bebek beziyle, dışkı veya idrarlı kıyafet ve nevresimlerle temas ettikten sonra
Tuvaleti kullandıktan sonra
Umumi alanlarda bulunduktan sonra
Temizlik yaptıktan sonra
Sık görülen bir sağlık problemi olmasına rağmen E. coli enfeksiyonunun günümüzde bir tedavisi yoktur. E. coli tedavisi sırasında yapılması gereken, hastanın dinlenmesi, vücudun susuz kalmasını ve bitkin düşmesini önlemek için bol bol sıvı tüketmesidir. İshal ilacı alınması önerilmez çünkü bu, vücudun toksinleri atmasını yavaşlatır.