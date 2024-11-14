ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) ülkenin 14 eyaletinde McDonald's'ın "Quarter Pounder" adlı hamburgerinde koli basili bakterisine rastlanmasıyla ilgili açıklama yapıldı.





Açıklamada, söz konusu bakteri nedeniyle hastalanan kişi sayısının 104'e yükseldiği belirtilerek, 34 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.









NE OLMUŞTU?

CDC, 23 Ekim'de, bu bakteri nedeniyle hastalanan 49 kişiden birinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.





Hamburgerlerde kullanılan sığır etinden yapılan köfte ve soğanın koli basili bakterisi içerebileceği ancak bunun kesin olmadığı kaydedilen açıklamada, McDonald's'ın bazı eyaletlerde bu hamburgerlerin satışını ve şüpheli malzemelerin kullanımını durdurduğu belirtilmişti.





Ayrıca, CDC'ye göre, koli basili bakterisinin ABD'de yılda yaklaşık 70 bin enfeksiyona yol açtığı ve bu sebeple her yıl 2 binden fazla kişinin de tedavi altına alındığı ifade ediliyor.





McDonald's salgını yayılıyor: Her geçen gün sayı artıyor Dünya / Amerika





E. COLİ BELİRTİLERİ

E. coli bakterisinin tam adı Escherichia coli’dir ve kişiyi oldukça rahatsız edebilecek belirtilere yol açar. Bu belirtilerin arasında şunlar bulunur [1]:





Kusma

Dışkıda kan

Mide krampları

İshal





İshal aynı zamanda E. coli bakterisinin bulaşmasının da bir yoludur, dolayısıyla tuvalet hijyeni bu bakteriye karşı savaşta çok önemlidir.









E. COLİ NASIL BULAŞIR?

E. coli bakterisini evinizden uzak tutmanın birinci yolu, bu bakterinin nasıl bulaştığını anlamaktan geçer. Bunun üç ana yolu vardır:





Gıdalar ile bulaşma: E. coli bakterisi sığır ve koyun eti de dahil olmak üzere çeşitli etlerde bulunabilir. Bakteri, kesim sırasında hayvanların mide ve bağırsaklarından etlere bulaşabilir. Hayvan çiftliklerinden gelen mikroplu su, tarlalara erişirse mikrop, tarım ürünlerine de bulaşabilir. Yeşil yapraklı sebzeler özellikle E.coli riski taşır.





Sudan bulaşma: E. coli bakterisi doğru bir şekilde arıtılmamış suların içilmesiyle kolayca bulaşabilir.





Bakteriyi taşıyan kişiyle temas: E. coli kişisel hijyenin ve ev hijyeninin yeterli olmadığı durumlarda, özellikle de tuvaletlerde kişiden kişiye geçebilir.





E. coli bakterisi nedir ve nasıl bulaşır sorularını cevapladık. Peki evimizi bu bakteriye karşı nasıl koruma altına alırız?





KİŞİSEL HİJYENLE E. COLİ ENFEKSİYONUNU ÖNLEMEK

E. coli’nin bulaşmasını önlemek için şu durumlarda ellerinizi yıkayın:





Hayvanlara dokunduktan sonra

Yemek hazırlamadan önce ve sonra

Bebek beziyle, dışkı veya idrarlı kıyafet ve nevresimlerle temas ettikten sonra

Tuvaleti kullandıktan sonra

Umumi alanlarda bulunduktan sonra

Temizlik yaptıktan sonra





E. COLİ TEDAVİSİ