CHP'li Beykoz Belediyesi özel kalem müdürüne rüşvet soruşturması

Başsavcılık, Beykoz Belediye Başkanlığı hakkında ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla ilgili devam eden incelemeye ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımda yer alan,

Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü V.G

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rüşvet