CHP'li Beykoz Belediyesi özel kalem müdürüne rüşvet soruşturması

Beykoz Belediyesi özel kalem müdürü hakkında rüşvet iddiası nedeniyle Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Beykoz Belediye Başkanlığı hakkında ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla ilgili inceleme sürerken olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, söz konusu incelemeye ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımda yer alan, Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü V.G'nin rüşvet aldığı yönündeki iddialar üzerine harekete geçti. Başsavcılık, iddialara ilişkin resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı,
Beykoz Belediye Başkanlığı
özel kalem müdürü hakkındaki rüşvet iddiasına ilişkin resen soruşturma başlattı.
Başsavcılık, Beykoz Belediye Başkanlığı hakkında ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla ilgili devam eden incelemeye ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımda yer alan,
Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü V.G
'nin
rüşvet
aldığı yönündeki iddialar üzerine harekete geçti.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı
, paylaşımda yer alan iddialara ilişkin esen soruşturma açtı.
#Rüşvet
#Beykoz
#Belediye
#Soruşturma