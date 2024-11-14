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Savcılık düğmeye bastı: Beykoz Belediyesi hakkında inceleme başlatıldı

Savcılık düğmeye bastı: Beykoz Belediyesi hakkında inceleme başlatıldı

Lokman Özdemir
12:3214/11/2024, Perşembe
G: 14/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Beykoz Belediyesi
Beykoz Belediyesi

CHP'li Beykoz Belediyesi hakkında, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 konsere yaklaşık 20 milyon TL bedelli ihale yaptığı ve Tuzlaspor hisselerinin devir süreciyle alakalı inceleme başlatıldı.

Belediyelere yönelik incelemeler devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) fahiş fiyattan düzenlediği konserlere yönelik inceleme başlatılmıştı. Bir belediye hakkında daha harekete geçildi.


CHP'li
Beykoz
Belediyesinin 3 konser organizasyonu ile Beykoz 1908 AŞ'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor AŞ adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde usulsüz harcama yapıldığı iddialarına ilişkin, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Savcılık harekete geçti


Belediye tarafından yaklaşık 20 milyon lira bedelle düzenlenen 3 konser ile Beykoz Anadolu Spor AŞ'nin TFF 2. Lig'de mücadele etme sürecine ilişkin usulsüzlük iddialarının kamuoyunda yer alması üzerine, savcılık harekete geçti.


Müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunuldu


Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcama iddialarıyla ilgili kamu zararının doğup doğmadığının tespiti için inceleme başlattı.


Ayrıca, İçişleri Bakanlığına yazı yazılarak konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunuldu.




#chp
#Beykoz
#belediye

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