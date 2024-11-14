Savcılık düğmeye bastı: Beykoz Belediyesi hakkında inceleme başlatıldı

Belediyelere yönelik incelemeler devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) fahiş fiyattan düzenlediği konserlere yönelik inceleme başlatılmıştı. Bir belediye hakkında daha harekete geçildi.