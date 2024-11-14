Savcılık düğmeye bastı: Beykoz Belediyesi hakkında inceleme başlatıldı

Belediyelere yönelik incelemeler devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) fahiş fiyattan düzenlediği konserlere yönelik inceleme başlatılmıştı. Bir belediye hakkında daha harekete geçildi.
Belediye tarafından yaklaşık 20 milyon lira bedelle düzenlenen 3 konser ile Beykoz Anadolu Spor AŞ'nin TFF 2. Lig'de mücadele etme sürecine ilişkin usulsüzlük iddialarının kamuoyunda yer alması üzerine, savcılık harekete geçti.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcama iddialarıyla ilgili kamu zararının doğup doğmadığının tespiti için inceleme başlattı.
Ayrıca, İçişleri Bakanlığına yazı yazılarak konuyla ilgili müfettiş görevlendirilmesi talebinde bulunuldu.