SGK'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a cevap: Rızaen anlaşma iddiaları doğru değil

"Dolayısıyla, SGK tarafından prim borçlarının takip edilmesi süreci 'siyasi bir saldırı' olarak değerlendirilemez. Kurum olarak amacımız, birikmiş ve sürdürülemez bir seviyeye ulaşan prim borçlarının tahsil edilmesidir. Gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ye olan prim borçları hakkında kamuoyuna açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ye olan borcu, son yedi ayda 4,5 milyar liradan 2024 Ağustos ayı itibarıyla 8,4 milyar liraya, 2024 Eylül ayı itibarıyla ise 8,8 milyar liraya yükselmiştir.