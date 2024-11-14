SGK'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a cevap: Rızaen anlaşma iddiaları doğru değil

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin prim borçlarının takip edilmesi sürecinin "siyasi bir saldırı" olarak değerlendirilemeyeceğini bildirdi.
Kurum olarak, işçilerin kazançlarından kesilerek SGK'ye yatırılması gereken primlerin tahsil edilmesinin, yasal bir zorunluluk olduğu, toplanan bu prim gelirleriyle emeklilerin aylıklarının ödendiği ve vatandaşların sağlık hizmeti giderlerinin karşılandığı belirtildi.
SGK'nin, prim gelirlerini toplarken hiçbir kurum veya kişi ayrımı yapmadan tüm borçlulara karşı eşit tutum sergilediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: