CHP reklamları İzDoğa'yı batırdı

CHP reklamları İzDoğa'yı batırdı

8/12/2025, Pazartesi
G: 8/12/2025, Pazartesi
"İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi" için yapılan giderlerin 7.1 milyon lirasının İzDoğa'dan karşılandığı tespit edildi.
"İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi" için yapılan giderlerin 7.1 milyon lirasının İzDoğa'dan karşılandığı tespit edildi.

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzDoğa AŞ’nin, faaliyet alanı dışında düzenlenen “İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi” için 7,1 milyon lira harcandığı Sayıştay raporlarıyla ortaya çıktı.

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzDoğa AŞ'nin, faaliyet alanıyla ilgisi olmayan bir organizasyon için milyonlarca lira harcama yaptığı Sayıştay raporuyla ortaya çıktı. Denetim sonucunda, zararın 7,1 milyon lirayı bulduğu ve zararın İzDoğa Yönetim Kurulu'ndan tahsil edilmesi gerektiği bildirildi. Denetimde, CHP’nin reklam ve propaganda etkinliği olarak öne çıkan “İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi” için yapılan giderlerin belediye iştiraki şirketin ticari niteliğiyle bağdaşmadığı belirtildi. İzDoğa yönetimi, şirket sözleşmesindeki "tanıtım, kültür, sanat faaliyetleriyle yerel ekonomiyi destekleme" hükmüne dayanarak kongre hazırlıkları için sözleşme imzalanmasına, reklam alınmasına ve organizasyonun şirket üzerinden yürütülmesine karar verdi. Ancak Sayıştay, bu yetkinin belediyeye ait olduğunu, belediye şirketinin ise kâr amacı güden bir ticari kuruluş olduğunu hatırlattı.

YÖNETİM ZAAFİYETİ VAR

Denetim sonucunda, 7,1 milyon lira zararın yönetim kurulundan tahsil edilmesi gerektiği açıkça ifade edildi. Sayıştay, şirketin faaliyet alanı dışında yükümlülük altına girerek mali durumunu daha da kötüleştirdiğini, bunun ciddi bir yönetim zaafı olarak kayda geçtiğini belirtti.



