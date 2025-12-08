CHP reklamları İzDoğa'yı batırdı

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzDoğa AŞ'nin, faaliyet alanıyla ilgisi olmayan bir organizasyon için milyonlarca lira harcama yaptığı Sayıştay raporuyla ortaya çıktı. Denetim sonucunda, zararın 7,1 milyon lirayı bulduğu ve zararın İzDoğa Yönetim Kurulu'ndan tahsil edilmesi gerektiği bildirildi. Denetimde, CHP’nin reklam ve propaganda etkinliği olarak öne çıkan “İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi” için yapılan giderlerin belediye iştiraki şirketin ticari niteliğiyle bağdaşmadığı belirtildi. İzDoğa yönetimi, şirket sözleşmesindeki "tanıtım, kültür, sanat faaliyetleriyle yerel ekonomiyi destekleme" hükmüne dayanarak kongre hazırlıkları için sözleşme imzalanmasına, reklam alınmasına ve organizasyonun şirket üzerinden yürütülmesine karar verdi. Ancak Sayıştay, bu yetkinin belediyeye ait olduğunu, belediye şirketinin ise kâr amacı güden bir ticari kuruluş olduğunu hatırlattı.