AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: 'Demokrasinin celladı CHP'dir'

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni ve Haber7 Yazarı Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programına konuk oldu, gündemle ilgili soruları cevapladı.





CHP yönetiminin Ekrem İmamoğlu iddianamesiyle ilgili tepkilerine cevap veren AK Partili İnan, iddianamenin gizli tanık ifadeleriyle değil, resmi kayıtlarla, raporlarla ve itirafçıların beyanlarıyla somutlaştığını ifade etti.





“Şikayet edenin de CHP'li olduğu, şüphelinin de CHP'li olduğu bir durum. İddianameyi biz inceledik, çok ciddi suç ve çeteleşmeye dayanan bir şebekenin olduğu görülüyor. Gizli tanık filan yok, MASAK kayıtları var, HTS kayıtları var, sıfır baz raporları var, itirafçıların ortaya koyduğu tüm deliller çapraz şekilde teyit alınmış. Bu deliller kendini ispatlamış. Ekrem İmamoğlu'nun en yakın adamlar yolsuzluğun kitabını yazmışlar. Milletten duygu sömürüsü yaparak toplanan paralar ve deprem yardımına gitmeyen miktarlar. Kreş adı altında iş adamlarından para toplanmış ve hiçbir şey yapılmamış. Bu paralar hortumlanmış. İstanbullunun zararı sadece harfiyat işinde 81 milyar liraya ulaşmış. 5 milyonu aşkın İstanbullunun verisi yurtdışında istihbarat örgütlerine verilmiş. Kripto yöntemler kullanılmış. Yolsuzluğa dayalı tüm mekanizmalar işletilmiş. Siyaseten en acısı 2 gündür sosyal medyada dolaşıyor, milletvekillerine çok ciddi paralar emanet edilmiş.”





CHP'LİLERDEN ÖZGÜR ÖZEL'E SEVİMLİ ŞEMPANZE BENZETMESİ

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve mevcut Genel Başkan Özgür Özel ile ilgili iddianamede geçen ifadeleri hatırlatan İnan şunları söyledi:

“İmamoğlu'nun en yakınından birisi deyim yerindeyse çantacısı diyor ki "Artık CHP'yi biz finanse ediyoruz, finanse eden yönetir. Bir önceki sığır çobanını gönderdik. Ve kimi getirdik İmamoğlu'nun sevimli şempanzesini getirdik". Ana muhalefet partisinin lideri bunların gözünde bu. Demokrasinin zaten seviyesini düşürdünüz. Ana muhalefetin liderine bir tane çantacı diyecek ki "Sevimli şempanze". Biz bunu doğru bulmuyoruz ama Özgür Özel bunu kabul ediyor.





SON ANKETLER

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, yayında son anket sonuçlarını da açıkladı;

“AK Parti olarak birinci parti olarak yolumuza devam ediyoruz. Son anketimiz yüzde 36'lara dayanmış durumda, CHP'de yüzde 27'lere düşmüş durumda. Hiçbir zaman geriye düşmedik, kısa bir dönem araştırma şirketleri böyle veriler ortaya koydu ama biz her zaman en yakın rakibimize 7-8 puan fark atarak devam ediyoruz.

Araştırma Şirketlerine bir çağrıda bulunmak istiyorum, bir veri ortaya koyarken sadece parti oranlarını koymasınlar. İttifakların oranlarını da koysunlar. Son araştırmalarda bizim ittifakımız yüzde 53'leri bulmuş durumda. Araştırma Şirketleri AK Parti'nin oyu yüzde 35 derken sanki Cumhurbaşkanımızın oyu gibi söylüyor. Bunu Cumhurbaşkanımızın oyu olarak düşünmeyin.”





Terörsüz Türkiye sürecinin gidişatıyla ilgili de açıklamalarda bulunan İnan, “Bu sefer başaracağız, sonuca yaklaşık. Bu mesele ile ilgili hem devletimizin yoğun birikimi hem de son 20 yıldır güvenlik politikalarımızdaki adımlar bizi bu noktaya ulaştırdı. Sayın Cumhurbaşkanımız 40 senelik siyasi hayatında ezber boza boza birçok başarıya imza attı. Bu süreçlerle ilgili ortaya büyük bir kararlılık koymuştu. Başta MHP Genel Başkanı Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya büyük bir kararlılık koyduğu için teşekkür ederim. Öte yandan bu mesele için taşın altına elini koyan tüm sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz'dan sonra çok büyük bir doktrin ortaya koyduk, bu terörü kaynağında bitirme doktriniydi. Terör bu ülkenin kaderi olarak değil, geçmişte kalmasını istiyoruz. Dünyada eşi benzeri olmayan bir süreç yürütüyoruz. Diğer ülkelerde üçüncü bir elin ortam hazırlamasıyla oluşuyor. Biz bu meseleyi halledip gelecek nesillere terörsüz bir Türkiye'yi bırakmış olacağız. İzmir'in sokakları nasıl cıvıl cıvılsa Diyarbakır'ın Batman'ın Mardin'in sokakları da artık cıvıl cıvıl” dedi.





"DEMOKRASİNİN CELLADI CHP'DİR"

Gündemde konuşulan “Cellat ve Stockholm sendromu” ile ilgili soruya Eyyüp Kadir İnan CHP’nin demokrasinin celladı olduğunu belirtti:

“Cumhurbaşkanımız grup toplantısında çok güzel ifade etti, Özel'in iç ve dış politikadan bihaber olduğunu. Artık Özel kendi partisinden de bihaber olduğunu gösterdi. CHP bu ülkede demokrasi celladı kim diye sorulduğunda CHP bunun cevabıdır. Biz terörle mücadelede apansız bir mücadele koyarken CHP kimin tarafındaydı? Devlet bu konuda ciddi bir şekilde mücadele koyarsa CHP bunun karşısında duruyordu. Bugün ona atıfla PKK, devlete silah tutmuşken CHP'nin çıkar birlikteliği yaptığını gördük. Bizim kararlılığımız devam edecek. CHP'nin ortaya koyduğu karanlık geçmişi sıkça hatırlatmaya devam edeceğiz.





PKK silah bırakıyor ve biz bu konuda terörü kaynağında kurutmuşuz. PKK, Irak'ta bitmiş, Türkiye'de bitmiş. CHP Erdoğan karşıtlığı üzerinde kim varsa kendilerini ona teslim etti. CHP, Türkiye eksenli düşünemedi. Türkiye'nin aleyhinde kim varsa onların yanında oldular.



