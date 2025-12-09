Yeni Şafak
6 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı kararı

09:129/12/2025, Salı
DHA
Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

FETÖ/PDY'nin şirketler yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'nin şirketler yapılanması ve terörizmin finansmanı kapsamında çalışma yürütüldü.

Mali Suçları Araştırma Kurumu incelemesi, teknik ve fiziki takip sonucunda; yurt dışından temin edilen paraları yine yurt dışında faaliyette bulunan şirketler üzerinden hakkında adli işlem yapılan örgüt mensuplarına veya yakınlarına transfer ettiklerine dair deliller elde edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.


#Ankara
#FETÖ
#Operasyon
#Terör
