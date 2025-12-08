Yeni Şafak
Kırıkkale’de FETÖ hükümlüsü ihraç komiser yardımcısı yakalandı

19:388/12/2025, Pazartesi
IHA
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü
Kırıkkale'de yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı R.E. yakalanarak, ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kırıkkale’de FETÖ/PDY’ye üye olmaktan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı, polis ekiplerince yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.


Kırıkkale’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında
"silahlı terör örgütüne üye olmak"
suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı R.E., polis ekiplerince yakalandı. Şahıs, adliyedeki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.


